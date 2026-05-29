¿Qué significa el testigo del motor amarillo parpadeando en el tablero? Evite daños costosos

Cuando observas el tablero de instrumentos de un carro, hay un número de indicadores que explican ciertos sistemas del vehículo; uno es el de la batería, otro el de la temperatura del motor, de los frenos, del ABS, de la presión de aceite, etc.

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Pero uno de los más comunes que existen, y a la vez es de los más preocupantes, es el testigo de motor, también conocido como “Check Engine”

De acuerdo con Tullanta, el testigo de motor es una luz indicadora que aparece en el panel del vehículo cuando la computadora comienza a detectar un problema en el motor o en los sistemas del carro.

Esta unidad está relacionada con el sistema de diagnóstico a bordo (OBD) del coche, el cual se encarga de monitorear componentes importantes del vehículo, como lo es el sistema de escape, el motor, el sistema de combustible y demás sensores.

Cabe aclarar que cuando el testigo de motor se enciende, no significa que de una el mecanismo del carro se encuentre en peligro inmediato, pero sí que necesita la atención más pronto posible para evitar algún inconveniente.

¿Cuáles son las causas de que se encienda el testigo de motor?

Hay varias razones por las que el testigo del motor pueda encenderse; algunas son más comunes que otras.

Una de ellas es que la tapa del combustible esté mal cerrada o suelta. Si ocurre una situación donde se presente esto, estaría afectando el sistema de emisiones del vehículo, por lo que el computador emitiría una alerta sobre el problema.

Otra de las causas es si el sensor de oxígeno se encuentra defectuoso, ya que este es importante para poder monitorear el nivel de gases en el escape del carro.

El encendido del testigo no siempre indica una avería grave, pero sí la necesidad de una inspección. Foto: Getty Images

En el caso de que el sensor muestre fallas, termina afectando la eficiencia del motor y provoca que se active el testigo.

Los problemas en el escape también son razones por las que aparece la luz indicadora del testigo del motor, ya que si este comienza a tener alguna complicación, terminará reduciendo la eficiencia del vehículo.

Finalmente, si se comienza a observar algún fallo en el sistema de encendido o combustible, como por ejemplo bujías desgastadas, sucios inyectores en la fuente de energía o una bobina de encendido defectuosa, comienza a activar el testigo.

¿Qué acciones realizar cuando en el carro enciende el testigo de motor?

En el caso de que un testigo de motor salga en el tablero del vehículo, lo preferible es no ignorarlo, ya que puede derivar en fallas graves.

Algunos pasos a seguir cuando ocurra esta situación son verificar la tapa del combustible, al ser el problema más fácil de solucionar por ser una de las causas más comunes del testigo de motor encendido.

Un diagnóstico oportuno puede evitar daños mayores en el motor y otros sistemas del automóvil. Foto: Getty Images

También es recomendable revisar el manual del vehículo, ya que ofrece información detallada sobre las posibles soluciones que existan si se presenta el testigo del motor. Los modelos varían su interpretación, por lo que se aconseja mirar las recomendaciones del fabricante.

Otro es dirigirse a un taller de confianza para que revise las causas que provocan que salga el testigo del motor. Allí, los mecánicos tendrán las herramientas necesarias para verificar la causa exacta y posteriormente realizar la reparación.