PSG y Arsenal jugarán la gran final de la Champions League, este sábado 30 de mayo, en el Puskás Aréna de Budapest. ¿Cuál de los dos equipos será el campeón? La Inteligencia Artificial (IA) ya dio su veredicto.

Diez postales de Budapest, la bella ciudad que acoge la final de la Champions entre PSG y Arsenal

Cabe aclarar que la IA se basa en rendimientos recientes, últimos resultados y nóminas de los dos equipos. Tomando en cuentas esos ítems, y otro par más, deja su predicción, incluyendo el marcador definitivo.

El trofeo de la Champions League que levantará el campeón de esta edición 2025-2026. Foto: AFP

Inteligencia Artificial: PSG será campeón de Champions sobre Arsenal (2-1)

Gemini lo dejó bastante claro. En su predicción, el campeón de la Champions League será PSG, que en realidad posaría como bicampeón de la competencia, ya que fue el último que levantó el trofeo en el curso anterior.

“Mi marcador exacto para la gran final es: PSG 2 - 1 Arsenal”, y argumenta: “El conjunto de Luis Enrique llega con la ventaja competitiva que otorga la madurez internacional y la chapa de campeón defensor. La clave táctica del encuentro pasará por el dominio de las bandas y las transiciones supersónicas en el último tercio del campo, donde los franceses logran marcar una diferencia física devastadora. El mediocampo parisino impondrá condiciones en la posesión durante los tramos críticos del partido, desgastando la resistencia defensiva de su rival y logrando quebrar la paridad gracias a su agresividad en los duelos individuales y la profundidad de sus laterales”.

PSG levantando el trofeo de campeón de la Champions League 2025. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Y añade: “Por su parte, el planteamiento de Mikel Arteta venderá muy cara la derrota con una propuesta valiente y de alta presión. Aunque la solidez de la zaga londinense y su fluidez colectiva lograrán contener los embates en la primera mitad e incluso festejar una anotación tras una elaborada jugada asociada, el desgaste físico terminará pasándoles factura en el tramo final. La jerarquía en el banquillo del cuadro de la capital francesa y la frescura de sus recambios ofensivos terminarán por inclinar la balanza en los últimos veinte minutos, sellando la victoria por la mínima diferencia para retener la corona europea”.

Así las cosas, Arsenal se quedaría a las puertas de la gloria. El vigente campeón de la Premier League no tiene ninguna Champions hasta ahora, y está ante una oportunidad histórica contra un rival que con Luis Enrique en el banco ha dando bastante de qué hablar.

Arsenal figura como vigente campeón de la Premier League. Foto: Getty Images

La otra cara de la moneda es la del PSG, quien en semifinales de Champions League dejó en el camino al Bayern Múnich, en una llave que pasará a la historia por las grandes sensaciones que dejó. En concreto, los parisinos buscan la gloria a como de lugar.