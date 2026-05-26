¿Qué significa el botón ‘O/D Off’ o ‘Hold’ en un carro automático y cuándo activarlo?

En las décadas recientes, los carros comerciales han aumentado su oferta tecnológica y las innovaciones disponibles. Estos mecanismos buscan aumentar la seguridad de los vehículos y mejorar la experiencia de conducción de los propietarios.

¿Qué es el sistema Start-Stop y por qué muchos conductores prefieren desactivarlo siempre?

Uno de los sistemas más novedosos es el auto hold, también conocido solamente como hold, que viene en los autos con transmisión automática. Según la marca Changan, permite mantener el frenado de manera automática una vez que el carro se detiene. Gracias a esto, el conductor no debe conservar presionado el pedal.

Una vez se activa, el vehículo se detiene completamente y bloquea los frenos hasta que se presione nuevamente el acelerador para reanudar. Para ello, se coordina el freno de mano eléctrico y los sensores del vehículo.

El objetivo del auto hold es brindar mayor comodidad, reducir la fatiga en el conductor y prevenir imprevistos. Es útil principalmente en el tráfico denso, cuando el carro se detiene en semáforos o filas de vehículos.

La marca también recomienda usarlo al arrancar la marcha en una pendiente para evitar que el carro retroceda, lo que genera mayor seguridad y control. Entre sus principales características, destaca la facilidad de uso al tener un sistema intuitivo para el conductor.

A pesar de que solo viene en carros automáticos, puede ser incluido en transmisiones mecánicas que incorporen frenos controlados electrónicamente.

“El sistema auto hold se ha vuelto una pieza esencial para los conductores que no buscan solo comodidad y seguridad, sino una experiencia de conducción verdaderamente placentera”, señaló Changan.

¿Qué significa la luz de O/D?

O/D se traduce como “Overdrive” y se refiere al estado de la sobremarcha. Si la luz está encendida, es porque el sistema está activo. Tenerlo apagado evita que arranque la marcha más alta en situaciones como pendientes, descensos o remolques.

‘O/D Off’ aparece en el tablero cuando la marcha está desactivada. Foto: World Car Brands

Cuando la sobremarcha está activada, el carro no deja que la transmisión funcione en la marcha más alta y la limita a una inferior. Esto aumenta la fricción y garantiza la seguridad.

El error potencial que podría arruinar la caja de cambios automática de su carro: tenga cuidado al pasar de “D” a “R”

Es decir, O/D entrega una marcha extra para que el motor gire a menos revoluciones y ahorre combustible cuando el conductor viaja a altas velocidades.

Si está desactivada, todas las marchas estarán en uso. Michelin recomienda utilizarla en carreteras planas y velocidades constantes para reducir el esfuerzo del motor y mejorar el ahorro de combustible.