Petro hizo inesperada confesión sobre Margarita Rosa de Francisco después de muchos años y soltó detalle: “Una posición difícil”

El presidente Gustavo Petro volvió a ubicarse en el centro de la conversación pública luego de las declaraciones que entregó recientemente en el pódcast Me vale, espacio dirigido por la presentadora española Eva Rey.

Así respondió Petro cuando le preguntaron si tenía pareja y dejó a la vista si está enamorado: “Déjame en puntos suspensivos”

En medio de la entrevista, el mandatario habló sobre distintos temas relacionados tanto con su vida política como con aspectos personales, compartiendo reflexiones sobre el desarrollo de su gobierno, los episodios que considera más relevantes de su administración y algunas situaciones vinculadas a su vida sentimental.

Además, Gustavo Petro se pronunció acerca del contexto político y electoral que vive el país ante la cercanía de las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, prefirió no profundizar en ciertos asuntos, argumentando las limitaciones legales que deben cumplir los funcionarios públicos durante periodos relacionados con campañas y procesos electorales.

Sin embargo, el jefe de Estado sí aprovechó el espacio para referirse a una famosa figura de la farándula colombiana, quien ha estado en el foco mediático por sus posturas políticas desde hace varios años.

Según quedó registrado, Petro habló de Margarita Rosa de Francisco, quien siempre se ha mostrado a favor de las políticas del gobierno actual. Pese a diferir en asuntos puntuales, la escritora no ha quitado su respaldo, y hasta ha mencionado que también dará su voto por Iván Cepeda.

En la charla con Eva Rey, Petro tuvo que elegir entre Margarita Rosa y Marbelle, afirmando que era una respuesta sencilla.

El presidente fue claro en que consideraba a la artista un ejemplo para el país, no solo por su talento y su profesión, sino por la manera en la que tomaba posición y se enfrentaba a una realidad compleja en un lugar como Colombia.

“Indudablemente Margarita Rosa, es un ejemplo para Colombia. Parte de su mundo es televisivo. Yo la veía a ella cuando estaba preso... tenía 24 años, medio me enamoré platónicamente, la de Gallito Ramírez, a blanco y negro en un televisor chiquito”, confesó.

“Tú ves su vida, ha madurado con sus problemas, que los cuenta a veces. Estudia filosofía y toma una posición difícil en Colombia para una mujer como ella. Se pone abiertamente en la militancia con nosotros, desde lejos”, aseguró.

No obstante, el mandatario apuntó que había intentado que se pasara al lado político, pero ella decidió quedarse al margen y no entrar en dicho terreno, más allá de sus opiniones y análisis.

“Yo le propuse que fuera cabeza del Senado... yo la he tratado de seducir a la acción política aquí en Colombia, pero ella tiene su vida. Le gusta la tranquilidad, como vive, su marido, su vida propia”, aseveró.

Las declaraciones entregadas durante la conversación generaron reacciones en distintos sectores, especialmente entre quienes siguen de cerca el panorama político nacional y el debate sobre el futuro del país una vez finalice el actual mandato presidencial.