La reconocida periodista y presentadora española Eva Rey, radicada en Colombia desde hace varios años, compartió detalles inéditos sobre una de las pérdidas más significativas de su vida. Durante una reciente entrevista en el formato digital Sinceramente Cris, conducido por la periodista colombiana Cristina Estupiñán, Rey confirmó el fallecimiento de su madre, ocurrido a principios de este año, y detalló cómo su núcleo familiar afrontó un diagnóstico de cáncer durante un lustro.

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Con la franqueza que caracteriza sus propias entrevistas en su canal de YouTube, la comunicadora abordó la transición emocional que ha vivido desde enero de 2026, mes en el que se produjo el deceso. A pesar de la naturaleza dolorosa del suceso, la presentadora de 47 años enfatizó una perspectiva de gratitud frente a las circunstancias, destacando el privilegio de haber podido acompañar a su madre en sus últimas semanas de vida en España.

De acuerdo con el testimonio de la presentadora, la detección de la enfermedad de su madre coincidió con un hito personal definitivo: el inicio de su propia maternidad. “Ella justo le dijeron que tenía cáncer cuando yo me quedé embarazada”, relató Rey en el espacio audiovisual. Su hija Lía nació el 4 de febrero de 2021 en la ciudad de Medellín, fruto de su relación con el empresario Matías Gaviria.

A lo largo de los cinco años en que su madre batalló contra la enfermedad, la periodista gestionó su agenda laboral en Colombia para realizar múltiples viajes. “He tenido la posibilidad de ir hasta cinco veces a España al año. La he acompañado todo el tiempo”, afirmó la comunicadora, resaltando el valor de que su progenitora lograra conocer y compartir con su nieta Lía y con su otro nieto de cuatro años de edad.

El desenlace de la enfermedad transformó la rutina de la presentadora a comienzos de año. Tras pasar las festividades decembrinas en España, Rey debió regresar de urgencia a los pocos días de su retorno a Colombia al agravarse el estado de salud de su madre. La periodista describió esos últimos 15 días al lado de su cama como un proceso “superbonito dentro de lo duro”, marcado por la posibilidad de expresar las palabras que nunca le había dicho, rompiendo con cierta reserva cultural que atribuyó a su origen español.

“La gente se muere, Cris, pero yo he podido estar con ella. Yo soy una afortunada. Me duele, es mi madre. Pero yo no me puedo quejar, la he disfrutado 47 años”, manifestó durante la entrevista, visiblemente conmovida al contrastar su situación con la de migrantes que no logran despedir a sus familiares debido a barreras geográficas o socioeconómicas.

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Asimismo, la comunicadora dedicó un espacio para reconocer la labor de cuidado ejercida por su padre, quien asumió la atención primaria de su mamá durante todo el tratamiento. Según Rey, la actitud de su madre frente a la muerte estuvo caracterizada por el sentido del humor y la resiliencia.

Al ser interrogada por Cristina Estupiñán sobre los rasgos de personalidad de la mujer que la forjó, Rey la describió como una persona con un carácter firme, reservada frente a sus propios dolores cotidianos y con una marcada faceta protectora y maternal que se extendió hasta sus últimos días.

“Era una mujer muy fuerte, que se quejaba poco, muy mandona, muy controladora”, recordó la presentadora, admitiendo entre risas que en ocasiones identifica esos mismos patrones en la crianza de su hija Lía.