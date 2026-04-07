Luz María Zapata habló sobre Paola Turbay y destapó incómodo tema de su relación: “Un problema que yo tengo que solucionar”

Luz María Zapata, exdirectora de Asocapitales (Asociación Colombiana de Ciudades Capitales) y fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, concedió una entrevista a Eva Rey, para su formato Desnúdate con Eva, dando declaraciones inesperadas sobre su vida.
En medio del recorrido hacia la próxima jornada de elecciones presidenciales, la politóloga habló sobre el panorama nacional, los movimientos políticos, detalles personales y el trabajo que estaba realizando actualmente.
No obstante, la atención de algunos curiosos se posó en una respuesta que dio Zapata a Eva Rey en la dinámica de preguntas rápidas. La española hizo el juego para elegir entre dos opciones, mencionando primero a artistas populares.
Al indagar sobre Jessi Uribe y Pipe Bueno, la política soltó un detalle que pocos conocían, relacionado con la cercanía que tenía con el intérprete de ‘Cupido falló’ y su esposa, Luisa Fernanda W.
“Amo a Pipe Bueno, es mi amigo. Luisa Fernanda también, la quiero muchísimo. Los estoy llamando para que nos apoyen... ellos me querían apoyar como candidata a la Presidencia”, dijo.
Eva Rey luego puso como opciones a Paola Turbay y Sofía Vergara, llevando a que Luz María Zapata confesara un asunto que tenía con la exseñorita Colombia.
Confesión de Luz María Zapata sobre Paola Turbay
Luz María Zapata: Paola Turbay, soy madrina de la hija de Paola.
Eva Rey: Ellos votarán por ustedes.
Luz María Zapata: Ese es un problema que yo tengo que solucionar.
Eva Rey: ¿Por qué?
Luz María Zapata: Porque por política me distancié de Alejandro y Paola.
Eva Rey: ¿Ah, si?
Luz María Zapata: Sí.
Eva Rey: Oye, estas cosas ¿por qué pasan?
Luz María Zapata: Horrible, yo sé...
Eva Rey: ¿Ellos están con Miguel Uribe?
Luz María Zapata: No, no, no, pero hace muchos años, cuando Santos... Germán se fue con él, y ellos se molestaron mucho, entonces terminamos así. O sea, pues yo tenía que tomar partido por mi marido, por supuesto, respetando lo que ellos puedan pensar.
Luz María Zapata: Entonces en ese momento Uribe se molestó porque nombraron al ministro del Interior y tuvimos como algunas diferencias... Esas son de las cosas que me gustaría solucionar en la vida.