Luz María Zapata habló sobre Paola Turbay y destapó incómodo tema de su relación: “Un problema que yo tengo que solucionar”

Luz María Zapata, exdirectora de Asocapitales (Asociación Colombiana de Ciudades Capitales) y fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, concedió una entrevista a Eva Rey, para su formato Desnúdate con Eva, dando declaraciones inesperadas sobre su vida.

Paola Turbay en ‘Sin Filtro’: su conversación más honesta y descomplicada

En medio del recorrido hacia la próxima jornada de elecciones presidenciales, la politóloga habló sobre el panorama nacional, los movimientos políticos, detalles personales y el trabajo que estaba realizando actualmente.

No obstante, la atención de algunos curiosos se posó en una respuesta que dio Zapata a Eva Rey en la dinámica de preguntas rápidas. La española hizo el juego para elegir entre dos opciones, mencionando primero a artistas populares.

Al indagar sobre Jessi Uribe y Pipe Bueno, la política soltó un detalle que pocos conocían, relacionado con la cercanía que tenía con el intérprete de ‘Cupido falló’ y su esposa, Luisa Fernanda W.

“Amo a Pipe Bueno, es mi amigo. Luisa Fernanda también, la quiero muchísimo. Los estoy llamando para que nos apoyen... ellos me querían apoyar como candidata a la Presidencia”, dijo.

Eva Rey luego puso como opciones a Paola Turbay y Sofía Vergara, llevando a que Luz María Zapata confesara un asunto que tenía con la exseñorita Colombia.

Confesión de Luz María Zapata sobre Paola Turbay

Luz María Zapata: Paola Turbay, soy madrina de la hija de Paola.

Eva Rey: Ellos votarán por ustedes.

Luz María Zapata: Ese es un problema que yo tengo que solucionar.

Eva Rey: ¿Por qué?

Luz María Zapata: Porque por política me distancié de Alejandro y Paola.

Eva Rey: ¿Ah, si?

Luz María Zapata: Sí.

Eva Rey: Oye, estas cosas ¿por qué pasan?

Luz María Zapata: Horrible, yo sé...

Eva Rey: ¿Ellos están con Miguel Uribe?

Luz María Zapata: No, no, no, pero hace muchos años, cuando Santos... Germán se fue con él, y ellos se molestaron mucho, entonces terminamos así. O sea, pues yo tenía que tomar partido por mi marido, por supuesto, respetando lo que ellos puedan pensar.

Luz María Zapata: Entonces en ese momento Uribe se molestó porque nombraron al ministro del Interior y tuvimos como algunas diferencias... Esas son de las cosas que me gustaría solucionar en la vida.