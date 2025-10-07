Paola Turbay dejó en evidencia tema con su esposo; hizo confesión tras años de casados: “Tuve una conversación con él”

Más allá de su destacada trayectoria en el mundo del entretenimiento, uno de los temas que más llama la atención sobre Paola Turbay es su estable y duradera relación con Alejandro Estrada.

La historia de ambos comenzó en 1992, cuando se conocieron y rápidamente surgió una conexión especial que los llevó a mantener un noviazgo durante dos años. Finalmente, en septiembre de 1994, la pareja selló su amor al contraer matrimonio, iniciando así una unión que ha perdurado por más de tres décadas.

Tras 33 años de relación sentimental, Paola Turbay, que cerró un ciclo semanas atrás, decidió responder una serie de preguntas relacionadas con su matrimonio, dejando a la vista detalles que pocos sabían. La celebridad habló con completa naturalidad, reflejando lo enamorada que seguía de su pareja.

En una charla con Eva Rey, para Desnúdate con Eva, la exreina de belleza mencionó un tema dentro de su relación con Estrada, precisamente después de que la interrogaran sobre qué le molestaba de él.

Paola Turbay y Alejandro Estrada llevan más de 30 años casados. | Foto: Instagram @paolaturbay

La artista fue sincera y comentó acerca de una situación incómoda, la cual se daba en ocasiones. Según contó, el empresario la dejaba en visto, despertándole emociones por no recibir una respuesta en ocasiones.

Aunque no lo hacía con intención de ignorarla, todo se trataría de una dinámica en la que consideraba que bastaba, en ocasiones, con solo leer el mensaje. La famosa no dudó en manifestar que esto le “sacaba la piedra”, por lo que habían tenido una conversación al respecto.

Eva Rey: “¿Qué te saca la piedra de Alejandro?”.

Paola Turbay: “Mm, lo que se me viene a la cabeza… que no me conteste los mensajes, ni siquiera pone una reacción (manita con el dedo levantado), algo”.

Eva Rey: “O sea, te deja en visto”.

Paola Turbay: “Sí, pero porque él piensa que porque ya me leyó, está bien. Me contestó en su cabeza o piensa que me va a contestar después”.

Eva Rey: “¿Después de 31 años de casados no hay forma de cambiarlo?”.

Paola Turbay: “No, ya tuve una conversación con él hace dos días, le dije: ‘Entiende que quedo con la ansiedad, o bueno, no ansiedad, sino como la angustia de que es un tema sin resolver, entonces dame la paz mental con un emoji o pon esto (dedo arriba)”.

Confesión de Paola Turbay sobre su esposo

En la misma charla con la presentadora española, Paola Turbay dejó a la vista lo enamorada y flechada que sigue de su marido, ya que ha sido una relación que se ha construido por muchos años.

La villana de La venganza de Analía 2 profundizó en todo lo que le atraía de su pareja, detallando el gusto que sentía por sus pantorrillas y sus piernas. Allí también elogió el pecho y los brazos de Alejandro, enmarcando lo bien que se veía.