Suscribirse

Gente

Paola Turbay dejó mensaje a su esposo en medio de fecha importante: “Cero y van 33″

La exreina compartió unas imágenes de lo que ha sido su matrimonio.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 3:21 p. m.
Paola Turbay y Alejandro Estrada llevan más de 30 años casados.
Paola Turbay y Alejandro Estrada llevan más de 30 años casados. | Foto: Instagram @paolaturbay

Paola Turbay se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la farándula en Colombia, no solo por su carrera artística, sino también por su paso por escenarios de talla internacional como Miss Universo. En 1992 fue elegida virreina universal de la belleza, título que obtuvo gracias a su atractivo físico, su simpatía y la personalidad arrolladora que la caracterizó.

Tras su participación en el certamen, la exreina enfocó su camino en distintos proyectos, destacándose en la televisión por su talento como actriz y presentadora. Producciones como Ana de nadie, donde protagonizó, y La venganza de Analía 2, en la que asumió un papel antagónico, la hicieron merecedora de elogios por parte del público y la crítica.

Más allá de su carrera, uno de los aspectos que más despierta interés en torno a su vida personal es su sólida relación con Alejandro Estrada, con quien lleva más de tres décadas de matrimonio. La pareja se conoció en 1992, inició un noviazgo de dos años y en septiembre de 1994 decidió dar el paso definitivo al unirse en matrimonio.

Contexto: Paola Turbay cerró un ciclo en su vida y dejó un mensaje de despedida: “Con los brazos abiertos”

Recientemente, Paola Turbay no se contuvo y decidió enviar un sentido mensaje a su esposo, celebrando un nuevo aniversario. La famosa no ocultó su emoción y felicidad con este peldaño al que llegaban, pues era un poco más de tres décadas juntos.

La artista recopiló distintas fotos juntos a su compañero sentimental, reviviendo momentos y experiencias que atravesaron a lo largo de 33 años de relación. En todas se logra captar su química, su vínculo y su complicidad, logrando avanzar en el tiempo.

“CERO Y VAN 33! 33 años juntos - 31 casados. Más de la mitad de nuestras vidas y lista para seguir caminando juntos, robándote besos, abrazos y carcajadas. ¡Porque así es que es buena la vida! HAPPY ANNIVERSARY!”, escribió en el pie de foto del carrete, donde sumó miles de likes.

Con esta fecha especial que vivía, Paola Turbay, que también comentó en el pasado un problema que vivió con su esposo, enmarcó lo alegre que se sentía de esta faceta personal, donde había dado con el hombre de su vida.

Muchos comentarios aparecieron en el post, permitiendo detallar el cariño y admiración que hay por el amor de la exreina y Alejandro Estrada, quienes construyeron una familia sólida.

Pese a que no suelen dar detalles de su matrimonio, en ocasiones destapan dinámicas y recuerdos que terminan emocionando a más de un seguidor.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncian inesperado movimiento en ‘MasterChef Celebrity 2025′; Claudia Bahamón fue clara con cambio

2. MinSalud rechaza concertación sobre reforma a la salud: “Mucho cuidado con la ponencia alternativa”

3. Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: medio brasileño reveló el veredicto de Santos

4. Paola Turbay dejó mensaje a su esposo en medio de fecha importante: “Cero y van 33″

5. Capturan a escolta de la fiscal del caso Nicolás Petro por nexos con el Clan del Golfo: dos cabecillas más cayeron en la operación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Paola TurbayAlejandro EstradaRelaciones amorosas Matrimonio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.