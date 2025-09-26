Paola Turbay dejó mensaje a su esposo en medio de fecha importante: “Cero y van 33″

Paola Turbay se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la farándula en Colombia, no solo por su carrera artística, sino también por su paso por escenarios de talla internacional como Miss Universo. En 1992 fue elegida virreina universal de la belleza, título que obtuvo gracias a su atractivo físico, su simpatía y la personalidad arrolladora que la caracterizó.

Tras su participación en el certamen, la exreina enfocó su camino en distintos proyectos, destacándose en la televisión por su talento como actriz y presentadora. Producciones como Ana de nadie, donde protagonizó, y La venganza de Analía 2, en la que asumió un papel antagónico, la hicieron merecedora de elogios por parte del público y la crítica.

Más allá de su carrera, uno de los aspectos que más despierta interés en torno a su vida personal es su sólida relación con Alejandro Estrada, con quien lleva más de tres décadas de matrimonio. La pareja se conoció en 1992, inició un noviazgo de dos años y en septiembre de 1994 decidió dar el paso definitivo al unirse en matrimonio.

Recientemente, Paola Turbay no se contuvo y decidió enviar un sentido mensaje a su esposo, celebrando un nuevo aniversario. La famosa no ocultó su emoción y felicidad con este peldaño al que llegaban, pues era un poco más de tres décadas juntos.

La artista recopiló distintas fotos juntos a su compañero sentimental, reviviendo momentos y experiencias que atravesaron a lo largo de 33 años de relación. En todas se logra captar su química, su vínculo y su complicidad, logrando avanzar en el tiempo.

“CERO Y VAN 33! 33 años juntos - 31 casados. Más de la mitad de nuestras vidas y lista para seguir caminando juntos, robándote besos, abrazos y carcajadas. ¡Porque así es que es buena la vida! HAPPY ANNIVERSARY!”, escribió en el pie de foto del carrete, donde sumó miles de likes.

Con esta fecha especial que vivía, Paola Turbay, que también comentó en el pasado un problema que vivió con su esposo, enmarcó lo alegre que se sentía de esta faceta personal, donde había dado con el hombre de su vida.

Muchos comentarios aparecieron en el post, permitiendo detallar el cariño y admiración que hay por el amor de la exreina y Alejandro Estrada, quienes construyeron una familia sólida.