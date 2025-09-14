Paola Turbay logró consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la farándula en Colombia, gracias a su destacada trayectoria en la actuación y a la recordada participación que tuvo en Miss Universo en 1994, donde representó al país.

No obstante, recientemente, la celebridad cautivó a miles de personas con su trabajo en La venganza de Analía 2, donde le dio vida a Paulina Peña, una de las villanas más recordadas hasta el momento. Este papel generó todo tipo de comentarios, debido a lo mala y ambiciosa que era.

La actriz logró conquistar con su estilo, talento y preparación, convirtiéndose en uno de los personajes más simbólicos de la segunda entrega de esta historia. Su llegada fue clave para darle un giro a la trama, siendo el verdadero obstáculo de la protagonista, interpretada por Carolina Gómez.

Sin embargo, recientemente, la exreina colombiana aprovechó sus redes sociales para cerrar este ciclo y darle una emotiva despedida a la producción, dejando en su memoria este papel que le permitió explorar más facetas de su trayectoria.

A través de un post, la artista decidió revivir escenas, videos, fotografías y detrás de cámaras de lo que fue el proyecto, guardando en su corazón el sello que dejó Paulina Peña. Con el final del título en las noches de Caracol Televisión, no dudó en agradecer y expresar sus emociones.

“¡Ciao Paulina Peña! Un personaje dementemente delicioso de interpretar. Sé que muchos la odiaron, pero esa era la idea. Llegó como dupla de Mejía a revolcar la vida de Analía y así fue. Ojalá hayan disfrutado a esta loca tanto como yo. Y si no la vieron por @caracoltv, ya está disponible en Netflix”, escribió al inicio, comentando sobre el objetivo que alcanzó interpretando a la antagonista.

De igual manera, dio gracias a su equipo, destacando la acogida de la producción y de sus compañeros, al saber que ella estaría en la piel de Paulina. Su felicidad siempre estuvo presente, demostrando la versatilidad que llevaba en su preparación.

“PD: Gracias, Clara María, @cmo_studios y @caracoltv, por regalarme esta aventura; a mis compañeros de set por recibirme con los brazos abiertos para jugar juntos, y a todo el equipo que camelló en cada detalle para llevar esta producción a la pantalla. ¡GRACIAS! ¡GRACIAS! ¡GRACIAS!”, concluyó.