Paola Turbay reapareció en redes sociales tras muerte de Miguel Uribe Turbay y destapó particular detalle: “Me afecta un poco”

La actriz contó sobre una actividad que realizó y le arrojó un dato bastante inesperado.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

3 de septiembre de 2025, 11:43 a. m.
Paola Turbay habló sobre un detalle particular.
Paola Turbay habló sobre un detalle particular. | Foto: Instagram @paolaturbay / Montaje SEMANA

Paola Turbay fue foco de miles de comentarios en plataformas digitales, debido a la delicada situación que atravesó con su familia. La celebridad perdió a su primo, Miguel Uribe Turbay, quien falleció a inicios de agosto de 2025.

La actriz optó por darle el último adiós, alejándose por completo de las redes sociales. Sus interacciones se redujeron en gran porcentaje, desapareciendo del radar de muchas personas, quienes querían saber qué había sucedido con su realidad.

Paola Turbay compartió emotiva noticia que llegó a su vida.
Paola Turbay contó detalle del que se percató recientemente. | Foto: Captura de Instagram @paolaturbay

Ante esta pronunciada ausencia, Paola Turbay decidió reaparecer en su cuenta oficial de Instagram, compartiendo un particular video en el que expuso lo que había ocurrido en este tiempo, además de un detalle que había notado.

Contexto: Paola Turbay, víctima de estafa con su esposo; expuso cómo perdió una alta suma de dinero por un apartamento: “Nos habían tumbado”

La exreina comentó que estuvo agobiada por lo que vivió su familia, por los cambios duros que atravesaba Colombia y por las circunstancias que rodeaban a todo el planeta.

“Ayer, tenía ganas de subir este video, pero no pude porque ando medio averiada. La verdad he estado como, ya se han podido dar cuenta, medio distanciada de estas redes por lo baja de nota, por los temas familiares, por temas de país, del planeta, del mundo... no sé, como que todo este tema de la humanidad que somos ahora me afecta un poco”, afirmó en las imágenes que subió.

Sin embargo, lo curioso de este contenido fue que la artista confesó que había querido contar un dato sorprendente que obtuvo con la ayuda de la inteligencia artificial.

Paola Turbay, que habló sobre un detalle que recibió de la vida, indicó que, con la fecha de cumpleaños, logró saber con exactitud cuántos días llevaba en la Tierra.

Ayer, es una bobada, estaba cumpliendo 20.000 días en este planeta, en la Tierra. ¿Cómo sé? Pues le dije a ChatGPT que lo hiciera con la fecha de nacimiento, y ahí sale cuántos días lleva uno. Me pareció muy bonito... son 20.000 días, son un montón. Es decir, 20.000 amaneceres, 20.000 lunas, 20.000 asistencias al colegio, porque al final esto es un aprendizaje. Hay que disfrutarlo porque esto es un regalo, y no hay que tomar ningún día por sentado”, relató.

Muchos seguidores reaccionaron y le dieron una breve bienvenida, felicitándola por la cantidad de días que llevaba viviendo. Algunos hicieron el ejercicio y compartieron el resultado de la consulta a la inteligencia artificial, buscando conocer lo que otros veían.

Con este regreso, Paola Turbay retorna a sus actividades virtuales, donde logró construir una comunidad bonita y genuina.

