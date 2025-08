Paola Turbay compartió emotiva noticia que llegó a su vida: “¡Nos ganamos la lotería hoy!”

“ ¡Nos ganamos la lotería hoy! Tres niñas hermosas, hijas de Nina, nacieron a las 6 AM en un día soleado y de cielo azul . Los perros estaban curiosos y celosos, y nosotros, llenos de asombro y felicidad. ¡Cosa más hermosa! ¡BIENVENIDAS!”.

View this post on Instagram

La publicación ya supera los ocho mil me gusta y 300 comentarios, donde los usuarios aprovecharon para dejarle un mensaje de felicitación y de apoyo en esta faceta.

Además, la actriz subió a sus historias de Instagram una foto de ella cargando en sus brazos a una de las cabras y la melodía de You are my sunshine, una canción en inglés, expresando su emoción y felicidad.