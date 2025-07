Paola Turbay reaccionó a sentido mensaje de hermana de Miguel Uribe Turbay, en medio de recuperación

“A él acudimos cuando no hay a quién más acudir. A él oramos cuando el dolor parece insoportable. Y en él confiamos, cuando lo que necesitamos no es un favor… sino un milagro. Yo creo en los milagros. Porque los he visto. Porque los he vivido. Porque sigo esperando uno… Y sé que llegará, porque san Chárbel intercede por nosotros y nunca llega tarde, llega cuando el alma está lista”, agregó.