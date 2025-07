En Claro Oscuro , Turbay habló sobre el cambio de estilo de vida que tuvo, al pasar de lo citadino a lo rural, afirmando que “ pasaba de los tacones a la bota de caucho ”. Hoy en día no utiliza ese tipo de zapatos porque le da “pereza” y le gusta estar más relajada.

“Ser empresaria me permitió darme cuenta de que no soy empresaria”, confesó. Aunque siempre ha tenido ideas e iniciativa de hacer cosas, las ha presentado a destiempo, por lo que no logra realizarlas y después se da cuenta de que alguien más lo hizo.