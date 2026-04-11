Paola Turbay, dura con lo que pasa en Colombia: “Plata hay, pero se la roban descaradamente”

La actriz Paola Turbay estuvo en el podcast Sin Filtro en SEMANA, hablando sobre su carrera artística, su evolución en la televisión, la manera en que se estrenó en la actuación y muchos temas más.

Pero además fijó su postura sobre los diversos temas que se han presentado en el país y que tienen en el ojo del huracán al Gobierno Petro, por ejemplo, la crisis en el sistema de salud.

La actriz y presentadora aseguró que es muy difícil todo lo que está ocurriendo actualmente en el país y que le preocupa que ya están en riesgo algunos derechos fundamentales de la ciudadanía.

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“Es verdad lo que dicen en el sentido de que cada país tiene el gobierno que se merece; lo tenemos porque esto es una democracia y se ha votado. Pero cuando el resultado ha sido la vulneración de algo tan básico como la salud, por ejemplo, me parece que ahí estamos rayando a lo que no puede pasar".

Paola Turbay aclaró que no le gusta meterse en política, pero que como ciudadana tiene una percepción clara sobre todo lo que está pasando actualmente en Colombia.

“Una cosa es que uno tenga una diferencia a nivel ideológico o que se identifique con unas directrices y no con otras, pero ya cuando uno ve que las decisiones que se toman allá arriba afectan temas como la educación, la salud y que hacen mal, pues algo no anda bien, así se haya elegido un gobierno democráticamente".

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Asegura que, aunque Colombia ha tenido problemas históricos en diferentes sectores, en los últimos cuatro años se han profundizado las crisis en varias regiones.

“Me preocupa que lo que la gente podía hacer hace cuatro años, que era ir por unos medicamentos o a una cita médica, hoy en día no se puede hacer. Me preocupa que la educación sea tan pobre en nuestro país porque la educación es la base de todo".

Diego Bonilla, editor político de SEMANA y Paola Turbay, actriz y presentadora. Foto: Paula López - Semana

Agregó: “El tema de hacer empresa en Colombia es muy complicado, todo está en contra del empresario. No hay incentivos y estamos en una situación muy complicada, aunque es un asunto de todo el mundo”.

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Por esa razón, cree que el rezago que hay en el país está relacionado con la corrupción y que eso debe cambiar lo más pronto posible. “Colombia es un país maravilloso, pero la corrupción nos mata. Es una lástima porque tenemos toda la riqueza para ser un país boyante; plata hay, pero se la roban descaradamente".

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