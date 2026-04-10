“No soy de extremos, pero…”: Paola Turbay y su opinión más honesta sobre el feminismo

La actriz Paola Turbay estuvo en el podcast Sin Filtro en SEMANA, hablando sobre su carrera artística, su evolución en la televisión, la manera en que se estrenó en la actuación y muchos temas más.

Sin embargo, fijó su postura sobre un tema que genera pasiones en el país: el feminismo. La reconocida actriz aseguró que no puede asegurar que es feminista porque tendría que debatirse sobre esa definición, pero resaltó el trabajo que se ha hecho por los derechos de las mujeres.

“Yo no soy de extremos, me parece que los extremos y la polarización son muy complicadas. Pero siento que si no hubiera existido el feminismo y no hubieras tenido esas diferentes expresiones a nivel histórico, pues no estaríamos en donde estamos en este momento las mujeres”.

Agregó: “Sí se requería ese feminismo para dar esas luchas pues porque a punta de ser mujeres y queridas no íbamos a lograr nada por el gran machismo. Las mujeres sacaran fuerza para luchar por lo básico y por ello tenemos muchas oportunidades”.

“Una falta de respeto”: Paola Turbay revela algo que le “saca la piedra”

Paola Turbay, que se ha consolidado como una de las personalidades más destacadas de la farándula colombiana, no solo por su trayectoria como actriz, sino también por su recordada participación en Miss Universo 1992, certamen en el que llevó la banda del país, cree que esas causas sociales deben tener un balance para no llegar a los extremos.

“Gracias a esos movimientos gozamos de nuestros derechos, pero mantenernos en ese extremo cuando estamos llegando al equilibrio no lo sé. Se le puede bajar un poco”.

En otros temas, reveló lo que se le saca el mal genio cuando entra a un set de grabación, algo que habitualmente pasa y que incomoda a muchos de los grandes actores de Colombia.

“A mi me saca la piedra la falta de compromiso y de preparación. Que un actor llegue sin se que sepa la letra, me parece una falta de respeto con todo el mundo, me parece una mediocridad y de ligereza”, dijo.

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Paola cuenta que cuando le pasa esa situación, de inmediato lo expresa porque es una falta de respeto con todas las personas que trabajan en una producción.

La actriz asegura que en el mundo de la actuación todos los que hacen parte, deben tener una preparación mínima para que todo se pueda hacer a la perfección.

Además, habló sobre su llegada al teatro, donde se estrenó hace un tiempo en la obra Doble o Nada. Allí comparte escenario con Diego Trujillo.

“Es un proceso distinto, es una experiencia diferente pero se necesita mucha preparación. En la obra de teatro en la que estoy actualmente (Doble o nada), cada noche es una experiencia distinta. En televisión tengo varias tomas para hacerlo, en el teatro no y es más exigente, porque no hay margen de error”.

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