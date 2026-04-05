¿La IA pondrá en riesgo la televisión y el cine? Responde Paola Turbay y hace ‘predicción’

Uno de los más amplios debates en el mundo es el papel de la inteligencia artificial en el mundo actual y la manera en que se está implementado en diferentes sectores.

Paola Turbay en ‘Sin Filtro’: su conversación más honesta y descomplicada

Es indudable que la IA se está metiendo poco a poco en todas las industrias y que eso ha generado alerta, porque se desconoce qué pasará en algunos años.

Por esa razón, la reconocida actriz Paola Turbay habló sobre ese tema y lo que podría pasar en la industria de la televisión por cuenta de la inteligencia artificial.

En conversación con el videopodcast Sin Filtro en SEMANA, Paola hizo una predicción que seguramente dejará pensando a muchas personas que están relacionadas con la industria.

“Claro que la IA pondrá en riesgo la televisión, y siento que el único espacio en el que tenemos futuro como actores es en el teatro, porque es la única experiencia humana que es totalmente irremplazable. En el cine no me cabe duda de que en algún momento van a tener personajes de inteligencia artificial”, dijo.

“En el cine y la televisión se puede aplicar la inteligencia artificial para el guion, el sonido, la música y todo”, reiteró.

Así mismo habló sobre la necesidad de que el teatro se extienda por todo el territorio nacional, ya que solo se ve en algunas ciudades.

“Hace falta que se promocione más en otras ciudades. Después de la pandemia hubo una activación del teatro de manera impresionante, el año pasado se estrenaron más de 350 obras, así que sí se puede generar más atracción por el teatro”, señaló.

“Una falta de respeto”: Paola Turbay revela algo que le “saca la piedra”

Sin embargo, aseguró que hay ciudades como Cali y Medellín donde el teatro no es fuerte a pesar de que son ciudades muy cultas. “De pronto el consumo de cultura es distinto y por eso es interesante que se promocione más”.

Paola Turbay cree que los hábitos de consumo en Colombia podrían cambiar y que el entrenamiento debe preocuparse para tener ofertas en todas las ciudades del país. “Es ahí donde entra el Ministerio de Cultura y las secretarias culturales en las regiones, pero además los colegios porque creo que desde ahí es muy importante el tema cultural”.

Diego Bonilla y Paola Turbay. Foto: Paula López - Semana

La actriz asegura que en Colombia hay todo el talento para ser explotado y que por eso es necesario que desde los colegios empiece la motivación para que los niños se desarrollen en las actividades que ellos quieran.

Actualmente, Paola Turbay está actuando en la obra de teatro Doble o Nada, donde hace dupla con el actor Diego Trujillo.

Vea la conversación completa con Paola Turbay