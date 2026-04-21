“No es algo que solo le pertenece a algunos, no es una locura”: Paola Turbay habló de salud mental, por su papel el ‘Delirio’

En la noche del pasado sábado 18 de abril, se llevó a cabo la edición número 42 de los Premios India Catalina en la ciudad de Cartagena, y allí, varios actores y producciones recibieron los galardones al anunciarse los ganadores de cada categoría.

La famosa actriz y exreina de belleza, Paola Turbay, en esta noche ganó el India Catalina a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la destacada obra de Laura Restrepo, Delirio.

Paola Turbay, en conversación con SEMANA, se refirió a lo alegre que se sentía por haber recibido ese reconocimiento, y afirmó que había esperado mucho por esto.

“Feliz de tener mi primer India Catalina, esperé muchos años para lograrlo, lo que pasa es que no he hecho nada en Colombia como para poder aspirar a este personaje a este premio. Con este personaje de Eugenia Portillo fue un desafío impresionante y logré navegar estas aguas del delirio de la época de los 80’s gracias a esta gran obra de Laura Restrepo y estoy feliz, feliz, feliz, porque la verdad es que es una dicha”, dijo para este medio al recibir el galardón.

Paola Turbay habló de lo importante que es la salud mental para ella

En esta charla, la actriz y exreina de belleza habló de lo relevante que es la salud mental hoy en día, ya que se ha visibilizado muchísimo más y ha dejado de ser un tabú y un asunto de unos pocos.

“Mira, hoy en día... toda la vida, hubiera sido importante hablar de salud mental, pero en esa época, en la época de Delirio se callaba, pero hoy en día es algo que nos concierne a todos”, dijo inicialmente.

“Una falta de respeto”: Paola Turbay revela algo que le “saca la piedra”

Además, mencionó que el hecho de que ya se deje de ver como un tabú, hace que las personas sean más conscientes de las personas en su círculo cercano que tienen algún tipo de afección en esto.

“Yo aquí lo decía, todo el mundo en su familia tiene alguien con depresión, con anorexia, con ansiedad, con estrés postraumático, con cualquier tipo de enfermedad que tiene que ver con la salud mental. Hoy en día ya podemos hablar del tema”, añadió.

Además, aseguró que en la actualidad es muy importante que las personas tengan una red de apoyo en la cual caer si llegan a sentirse mal: “Hoy en día ya es algo que se puede ventilar, que se puede comunicar y que se puede buscar ayuda. Y es muy importante que tengamos esa comunicación entre nuestros amigos, entre nuestra familia, que creemos redes de apoyo”.

Por último, Paola Turbay señaló que a veces las personas que tienen problemas con su salud mental, lo único que necesitan es una charla de manera apropiada y oportuna.

¿La IA pondrá en riesgo la televisión y el cine? Responde Paola Turbay y hace ‘predicción’

“Porque hay gente que lo único que necesita es la conversación adecuada, esa comunicación justa para poder ir a buscar una ayuda profesional. Ojalá se logre ahora que sabemos que esto es común, que es normal, que no es algo que solo le pertenece a algunos, que no es una locura. No, es algo que nos concierne a todos y tiene solución”, concluyó.