Paola Turbay rompe en llanto al recordar a Miguel Uribe y revela su último mensaje: “24 horas antes del atentado”

En el marco del primer Summit organizado por el Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay en Bogotá, la actriz y empresaria Paola Turbay compartió un sentido mensaje en memoria de su primo, el exsenador y excandidato presidencial.

Murió Piero, el cantautor de ‘Mi viejo’; acaba de cumplir 81 años

Durante su intervención, Turbay destacó la actitud resiliente y la vocación de servicio con la que Miguel Uribe afrontó tanto su trayectoria personal como su carrera en la vida pública del país.

El evento, llevado a cabo en el Hotel Cosmos 100 de la capital colombiana, reunió a familiares, voceros del sector público y directivos de medios de comunicación con el propósito de conmemorar su legado e impulsar iniciativas de formación para nuevos liderazgos en el país.

Durante su intervención ante el auditorio, Paola Turbay se quebró al recordar una llamada que no le pudo contestar a Uribe: “24 horas antes del atentado, encontré una llamada perdida de Miguel. Decía: ‘Hola, ¿cómo vas? Puedo marcarte’”

“24 horas antes del atentado recibí una llamada”: el desgarrador mensaje de Paola Turbay al recordar a su primo Miguel Uribe durante el Summit del Centro para el Liderazgo Valiente. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/zctzd3TDIZ — Revista Semana (@RevistaSemana) October 8, 2026

La actriz también describió la cercanía con Miguel y el impacto que generaban sus conversaciones en momentos complejos.

“Conversar con Miguel era conversar con la esperanza. Yo, personalmente, no sé explicarlo de otra manera. Uno hablaba con él y, sin importar lo difícil que fuera el tema, terminaba pensando que las cosas podían salir bien”, afirmó.

Asimismo, la actriz enfatizó que la postura de Miguel Uribe no era de un optimista ingenuo, sino que buscaba la manera de hacerle frente a los problemas del país: “Miguel veía los problemas, los estudiaba, los entendía, pero inmediatamente empezaba a buscarles una salida”.

En su intervención, Turbay trajo a colación los episodios de pérdida familiar que marcaron la historia de su familia a través de distintas generaciones, subrayando cómo su primo transformó las dificultades personales en un compromiso permanente con el país.

“Intentaron apagar su voz, pero una convicción no desaparece cuando quien la defiende ya no está”, concluyó ante la audiencia.

El homenaje se dio en el contexto de la presentación formal del ‘Centro de Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay’, un proyecto de formación liderado por su familia, en cabeza de su padre, Miguel Uribe Londoño, y su hermana, María Carolina Hoyos.

La iniciativa busca articular metodologías, programas académicos y espacios de debate para la capacitación de nuevos líderes en el territorio nacional.

“Pilas con dar billete”: Pipe Bueno enciende las alarmas por supuesto engaño en TikTok con su imagen

El programa del evento inició con un minuto de silencio y la proyección de un material audiovisual de su paso por el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República.

Desde la organización del foro se reiteró que el objetivo de esta plataforma pedagógica e institucional es proyectar a futuro los principios de servicio e institucionalidad que guiaron el ejercicio político de Uribe Turbay, planteando a los asistentes una reflexión abierta sobre la contribución de cada persona y colectivo al desarrollo de Colombia.