Paola Turbay habló de impensado detalle que vivió en política por propuesta y reveló decisión que tomó: “Es un insulto”

Paola Turbay se ha convertido en uno de los rostros más famosos de Colombia, destacando con su trabajo, su talento y su versatilidad, la cual ha quedado plasmada en televisión y teatro.

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Pese a que ha dedicado su vida al arte y los proyectos en la pantalla chica, la celebridad no ha sido ajena a la política en el país, ya que su familia ha estado rodeada de este ámbito desde hace varios años.

Recientemente, Paola Turbay concedió un diálogo a Teleantioquia, donde conversó sobre una anécdota que vivió en el pasado, precisamente cuando le ofrecieron lanzarse a la presidencia.

La exreina contó que todo se dio después de su paso por los reinados de belleza, siendo foco de popularidad entre las personas que la veían en los medios de comunicación de aquella época. Empresarios la contactaron para hacerle una propuesta, buscando que llegara al poder del país.

“Esto fue hace 32-33 años, algo así. Esas fueron para elecciones presidenciales donde ganó Samper, hubiera ganado. Hicieron una encuesta y los niveles de popularidad que yo tenía en ese momento... tenía 21 años, y toda la popularidad era gigante”, contó.

“Habían dos canales de televisión, algunas emisoras de radio, y toda la atención se concentraba ahí. Cuando yo salía al aire, lo veía todo el mundo, y las pocas personas que éramos reconocidas éramos muy populares y con alta aceptación. Hicieron esa encuesta a ver quién tenía ese favoritismo entre la gente al momento de elegir un candidato presidencial, y salió mi nombre, y empezaron a hacer encuestas, en las que yo ganaba en todas”, agregó.

Cuando se reunió con dichas personas, Paola Turbay se dio cuenta que lo que buscaban era poner su imagen, mientras la asesoraban y guiaban hacia donde ellos esperaban políticamente.

“Estos empresarios me invitaron a una reunión, hicieron una presentación y me propusieron lanzarme a la presidencia. ¿Cuándo yo gane qué voy a hacer? Me dicen que tenían una serie de asesores, el gabinete y los ministros, los escogeríamos entre todos, y te vamos a asesorar muy bien”, relató.

Al sentir que la dejaban en posición de “títere”, la actriz decidió agradecer y desistir de esto, respondiendo de forma certera.

“Ahí fue cuando les dije: ‘Esperen, ¿ustedes me están ofreciendo a mí ser un títere?’. Un títere con un guion, escrito por ellos, pero y yo gano y qué... es un insulto lo que ustedes me están ofreciendo. Pero no, gracias”, comentó.

No obstante, Turbay reveló que, a pesar de que le han propuesto bastante para que entre a la política, su decisión fue no aceptar y retirarse de este escenario, conservando solo su figura en el entretenimiento.

“Pacho me ha ofrecido lanzarme a encabezar listas. De chiquita pensé en ser presidenta, a mí la política no... para nada”, concluyó.