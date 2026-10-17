DT del América dio la clave para salir campeón: “En todo el mundo reina la regularidad, aquí no”

En la antesala del crucial compromiso entre el América de Cali y el Atlético Bucaramanga, el director técnico escarlata, David González, reabrió el debate sobre el sistema de competencias del fútbol profesional colombiano.

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Durante su intervención ante los medios de comunicación, el entrenador antioqueño expresó su inconformidad con la estructura de fases finales de la Liga BetPlay, argumentando que el diseño del campeonato suele castigar la constancia deportiva de los equipos que dominan la fase regular del todos contra todos.

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González contrastó el modelo local con el de las principales ligas del mundo, donde se otorga el título directamente al club más regular de la temporada. “Pasa en todas las ligas del mundo y en todas las ligas del mundo queda campeón el que es más regular. Aquí no, por el formato nuestro. Eso a lo mejor lleva a premiar un poco la mediocridad”, aseveró el estratega, añadiendo que, pese a las particularidades del torneo, los 20 equipos de la primera división siempre saldrán al campo con la pretensión de ocupar la cima de la tabla.

La clave para salir campeón con este tipo de formatos

Asimismo, el timonel del cuadro caleño desestimó la idea de que los entrenadores planifiquen a propósito bajones en la curva de rendimiento para rematar con mayor frescura las últimas fechas de la fase clasificatoria.

😒👺"EN TODAS LAS LIGAS QUEDA CAMPEÓN EL MÁS REGULAR, AQUÍ SE PREMIA LA MEDIOCRIDAD" ⚽️🎙️David González, Técnico de América en Rueda de prensa previa al partido frente a Bucaramanga acerca del rendimiento de los equipos a lo largo del torneo 💻📻#ELVBarCaracol Siempre en vivo https://t.co/chKvnGTeyJ — El VBAR (@VBarCaracol) October 16, 2026

Para González, la verdadera exigencia en el balompié nacional consiste en consolidar planteles capaces de sostener un nivel competitivo alto durante todo el semestre, evitando fluctuaciones extremas en los momentos definitorios del certamen.

Al ser consultado sobre el método para lograr esa estabilidad con el América, el técnico enfatizó en la gestión médica y el trabajo preventivo del cuerpo técnico.

“¿Cómo se logra? Hombre, estando sanos. ¿Cómo estamos sanos? Hombre, manejando cargas, manejando minutos, manejando dolores”, concluyó González. Con esta premisa, el conjunto americano afina sus piezas para visitar al Bucaramanga con la meta de sumar tres puntos que los consoliden en la parte alta de la clasificación.

El partido está programado para el próximo domingo, el pitazo inicial se dará sobre las cuatro de la tarde en el Estadio Américo Montanini, de la capital de Santander.