Atlético Nacional en Boyacá: así fue el espectacular banderazo en Tunja

Una de las características de Atlético Nacional, además de su envidiable vitrina, es su enorme hinchada en el país. El equipo verde es uno de los pocos que puede jugar como ‘local’ en muchas de las canchas de Colombia, y Tunja no es la excepción. Los aficionados del interior del país tendrán una gran oportunidad para acompañar al club en su visita al Boyacá Chicó.

En el partido aplazado de la primera fecha de la Liga BetPlay, Atlético Nacional espera estar a la altura, mientras que el estadio La Independencia tendrá aforo completo para este encuentro. Cabe recordar que en julio pasado, cuando comenzó la temporada, la capital boyacense tuvo su escenario deportivo ocupado y no estuvo disponible para este juego.

¡BANDERAZO EN TUNJA! 🎥 @nacionaloficial https://t.co/cwC26NLqe7 — Ohh verdolaga TV (@ohhverdolaga) October 17, 2026

Por eso, el partido tuvo que reprogramarse para este mes de octubre, con el objetivo de ponerse al día en el apretado calendario, que incluye encuentros de Liga y Copa BetPlay. Por ahora, los hinchas boyacenses, así como muchos aficionados de Bogotá y zonas aledañas que ya viajan, tendrán la oportunidad de acompañar al equipo.

🟢⚪ BANDERAZO de los hinchas de Atlético Nacional en Tunja previo al juego ante Boyacá Chicó. 📽️ @nacionaloficial https://t.co/94dV5DZpFi — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) October 17, 2026

En las horas de la noche en Tunja, apenas llegó el equipo a la concentración, la hinchada de Atlético Nacional se hizo sentir en el hotel de concentración y lanzó un gran banderazo de apoyo con cantos, trapos y bengalas y así apoyar desde este momento al club en su cita con el Boyacá Chicó.

Decisión con James Rodríguez

Por otra parte, Atlético Nacional publicó la lista de convocados para el partido contra Boyacá Chicó. Lucas González decidió no convocar a James Rodríguez, una determinación que sorprendió a algunos hinchas y no estará en La Independencia de Tunja.

James Rodríguez ha sorprendido dentro y fuera de la cancha Foto: Getty Images

James Rodríguez viene de jugar el clásico contra Independiente Medellín, por Copa BetPlay. Aunque no aparece en la lista de lesionados, el club no precisó inicialmente el motivo de su ausencia. Seguramente, la decisión técnica responde a la intención de darle descanso al futbolista, teniendo en cuenta el apretado calendario que le espera al equipo en el cierre de la temporada.

Nacional viaja a Tunja para enfrentar al Boyacá Chicó y González entregó una lista de 20 convocados del conjunto antioqueño. El partido se disputará este sábado, 17 de octubre, a las 3:00 p. m. Posteriormente, el equipo viajará para enfrentar al Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander.

El posible once titular de Nacional contra Chicó sería: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Felipe Marín, Elías Cabrera, Juan Manuel Rengifo, Nicolás Rodríguez Rodríguez; Kevin Parra y Andrés Sarmiento.