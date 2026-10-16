Alcaldía fijó nueva fecha para el desfile de autos clásicos en Bogotá: guía para inscribirse

La Alcaldía de Bogotá anunció la nueva fecha del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos en Bogotá, que se había aplazado a causa del terremoto del 10 de agosto. Desde el distrito ya abrieron las inscripciones y establecieron las condiciones del evento.
Esta tercera edición lleva por lema ‘Por donde pasa un clásico, deja una sonrisa’ y el Instituto Distrital de Turismo (IDT) especificó que los interesados podrán inscribirse entre el 16 y el 23 de octubre. El viernes 23 cerrarán las inscripciones a las 11:59 p.m.
El desfile se realizará el próximo domingo 15 de noviembre de 2026. La Alcaldía especificó que esta jornada tiene un cupo máximo de 300 vehículos, los cuales pueden ser inscritos gratuitamente y sin ningún requisito de que pertenezcan a algún club.
Para participar, los vehículos deberán cumplir con las condiciones mecánicas necesarias para circular de manera autónoma y segura durante el recorrido.
A través de la Resolución 00397 del 16 de octubre de 2026, la Alcaldía de Bogotá estableció los siguientes requisitos para poder participar:
- Clasificación oficial: El vehículo debe ser clásico o antiguo y contar con la anotación correspondiente (PA/Antiguo o PA/Clásico) en la licencia de tránsito.
- Estado mecánico: El automóvil debe cumplir con las condiciones mecánicas necesarias para circular de forma autónoma y segura durante todo el recorrido del desfile.
- Conductor: Debe contar con una licencia de conducción vigente para la categoría del vehículo.
- Límite de participación: Se permite la inscripción de un máximo de 2 automóviles por propietario, sujeto a un aforo total permitido de 300 vehículos.
Guía para inscribirse en el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de este 15 de noviembre
Los propietarios de estos vehículos que aspiren a participar en este desfile y cumplan con las especificaciones expuestas previamente, deberán inscribirse enviando al correo electrónico correspondenciarecepcion@idt.gov.co el formulario (que está en la Resolución 00397 del 16 de octubre de 2026) diligenciado y los siguientes documentos:
- Copia del documento de identidad del propietario. Si se trata de una persona jurídica, certificado de existencia y representación legal.
- Copia de la licencia de tránsito del vehículo, con la anotación PA/Antiguo o PA/Clásico.
- Comprobante de pago o paz y salvo del impuesto vehicular correspondiente a 2026.
- Certificado o evidencia de consulta del SIMIT.
- Copia del SOAT vigente para el día del desfile.
- Declaración del propietario sobre el estado del vehículo y aceptación de las condiciones de la convocatoria.
- Al menos cuatro fotografías actuales del automóvil.
El proceso de selección tendrá las siguientes etapas:
- Del 24 al 27 de octubre: revisión de los documentos presentados.
- 28 de octubre: publicación del listado de postulaciones habilitadas.
- 29 y 30 de octubre: recepción de observaciones.
- Del 30 de octubre al 3 de noviembre: revisión de las observaciones recibidas.
- 4 de noviembre: envío del listado a la Secretaría Distrital de Movilidad para la verificación correspondiente.
- 5 y 6 de noviembre: depuración y certificación de la clasificación de los vehículos.
- 9 de noviembre: publicación de la lista definitiva de automóviles autorizados y de la lista de espera.