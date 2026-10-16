Alcaldía fijó nueva fecha para el desfile de autos clásicos en Bogotá: guía para inscribirse

La Alcaldía de Bogotá anunció la nueva fecha del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos en Bogotá, que se había aplazado a causa del terremoto del 10 de agosto. Desde el distrito ya abrieron las inscripciones y establecieron las condiciones del evento.

Esta tercera edición lleva por lema ‘Por donde pasa un clásico, deja una sonrisa’ y el Instituto Distrital de Turismo (IDT) especificó que los interesados podrán inscribirse entre el 16 y el 23 de octubre. El viernes 23 cerrarán las inscripciones a las 11:59 p.m.

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El desfile se realizará el próximo domingo 15 de noviembre de 2026. La Alcaldía especificó que esta jornada tiene un cupo máximo de 300 vehículos, los cuales pueden ser inscritos gratuitamente y sin ningún requisito de que pertenezcan a algún club.

Para participar, los vehículos deberán cumplir con las condiciones mecánicas necesarias para circular de manera autónoma y segura durante el recorrido.

Desfile de Autos Clásicos y Antiguos. Foto: Jorge Orozco

A través de la Resolución 00397 del 16 de octubre de 2026, la Alcaldía de Bogotá estableció los siguientes requisitos para poder participar:

Clasificación oficial: El vehículo debe ser clásico o antiguo y contar con la anotación correspondiente (PA/Antiguo o PA/Clásico) en la licencia de tránsito.

El vehículo debe ser clásico o antiguo y contar con la anotación correspondiente (PA/Antiguo o PA/Clásico) en la licencia de tránsito. Estado mecánico: El automóvil debe cumplir con las condiciones mecánicas necesarias para circular de forma autónoma y segura durante todo el recorrido del desfile.

El automóvil debe cumplir con las condiciones mecánicas necesarias para circular de forma autónoma y segura durante todo el recorrido del desfile. Conductor: Debe contar con una licencia de conducción vigente para la categoría del vehículo.

Debe contar con una licencia de conducción vigente para la categoría del vehículo. Límite de participación: Se permite la inscripción de un máximo de 2 automóviles por propietario, sujeto a un aforo total permitido de 300 vehículos.

Guía para inscribirse en el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de este 15 de noviembre

Los propietarios de estos vehículos que aspiren a participar en este desfile y cumplan con las especificaciones expuestas previamente, deberán inscribirse enviando al correo electrónico correspondenciarecepcion@idt.gov.co el formulario (que está en la Resolución 00397 del 16 de octubre de 2026) diligenciado y los siguientes documentos:

Copia del documento de identidad del propietario. Si se trata de una persona jurídica, certificado de existencia y representación legal.

Copia de la licencia de tránsito del vehículo, con la anotación PA/Antiguo o PA/Clásico.

Comprobante de pago o paz y salvo del impuesto vehicular correspondiente a 2026.

Certificado o evidencia de consulta del SIMIT.

Copia del SOAT vigente para el día del desfile.

Declaración del propietario sobre el estado del vehículo y aceptación de las condiciones de la convocatoria.

Al menos cuatro fotografías actuales del automóvil.

El proceso de selección tendrá las siguientes etapas: