Informe revela un problema poco conocido de los carros eléctricos: gasto extra para los propietarios

Informes técnicos y varios estudios de Michelin demuestran que las características de los vehículos eléctricos someten a los neumáticos a unas exigencias que son mayores a las que se exponen las llantas de los autos convencionales.

Las llantas que deben usar los híbridos y eléctricos: estas son las características especiales para estos vehículos

Según Euromaster, red de talleres mecánicos pertenecientes al grupo Michelin, estas condiciones particulares de los carros pueden acelerar el desgaste de las llantas.

Exactamente, los neumáticos de los coches eléctricos pueden desgastarse, de media, hasta un 20% más rápido que los de los vehículos de combustión equivalentes. Aunque poco se menciona, esto les significaría un gasto extra a los propietarios de estos autos.

Neumático de un automóvil eléctrico. Foto: BYD - A.P.I.

¿Los carros eléctricos necesitan llantas especiales? Esto es lo que debe tener en cuenta

Esta condición sucedería por el mayor peso de las baterías, la entrega instantánea de par motor y la frenada regenerativa. Informes y estudios de Michelin demuestran que la diferencia en el peso y las exigencias en la conducción impacta directamente en los neumáticos que son expuestos a mayores esfuerzos.

¿Cuáles son las condiciones que hacen que una llanta de un carro eléctrico se pueda desgastar más rápido que la de uno a combustión?

De acuerdo con los informes, una de las principales problemáticas es la entrega prácticamente instantánea del par motor. Los motores eléctricos permiten aceleraciones más rápidas desde el primer momento, una respuesta que somete a los neumáticos a mayores esfuerzos.

La frenada regenerativa también puede influir en el desgaste. Este sistema permite recuperar parte de la energía cinética del vehículo y transformarla en electricidad, reduciendo al mismo tiempo el uso de los frenos convencionales.

Según Euromaster, el mayor peso de los vehículos eléctricos y la entrega inmediata de par motor hacen que muchos de estos modelos necesiten neumáticos con características específicas de carga, estructura y resistencia.

Por ello, la red internacional que notificó sobre esta realidad advierte que no basta con elegir un neumático de la misma medida, sino que es fundamental respetar las especificaciones establecidas por el fabricante del vehículo.

Una llanta de un vehículo eléctrico con todas sus indicaciones. Foto: Getty Images

Esto representaría un gasto extra para los propietarios de vehículos eléctricos; sin embargo, también vale la pena precisar que las diferentes marcas fabricantes de estos autos han advertido las características particulares que deben tener estas llantas.

Michelin recomienda usar las llantas que tienen: