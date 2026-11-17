Al recorrer las carreteras del país dentro de un carro, es posible sentir un sentimiento de libertad, ya que la posibilidad de desplazarse de forma independiente brinda comodidad y autonomía.

¿El seguro de su carro cubre los rayones? Las condiciones que pueden dejarlo pagando la reparación

No obstante, durante estos recorridos, también se pueden presentar una serie de inconvenientes, ya sean vías mal pavimentadas, huecos profundos o incidentes que llegan a afectar elementos esenciales, como las llantas o los vidrios del vehículo.

En Colombia, varias aseguradoras cuentan con un plan de protección para estos elementos, al ser unos de los componentes más expuestos del auto.

Para las llantas, estas son el único punto de contacto directo que tiene el carro con el asfalto, encargándose de garantizar el agarre, la estabilidad y la eficiencia en el frenado. Por otro lado, los vidrios panorámicos y laterales se encargan de brindar la visibilidad necesaria para que el conductor evite cualquier obstáculo que esté a su alrededor.

¿Cuál es la cobertura que cuida las llantas y vidrios de un vehículo?

De acuerdo con Seguros Bolívar, la garantía que se encarga de proteger daños a elementos específicos es conocida como la cobertura de pequeños accesorios.

El propósito principal de este alcance es respaldar aquellos componentes del carro que, debido a su ubicación o función, tienen mayor posibilidad de sufrir daños rápidos o ser blanco de hurtos rápidos en la calle.

La protección de pequeños accesorios contempla determinados daños, pero también establece exclusiones que deben conocer los conductores. Foto: BYD - A.P.I.

Si un usuario cuenta con esta cobertura, las aseguradoras se encargan de buscar, cotizar y reponer los destrozos ocasionados. La aseguradora indica que esta garantía solamente protege al usuario si:

Cuando los daños de los vidrios o las llantas sean consecuencia directa de un accidente.

Cuando se presente cualquier modalidad de hurto o su tentativa.

Cuando el estallido de las llantas durante la operación normal del vehículo sea consecuencia directa de un accidente o de un hurto (o su tentativa).

Seguros Bolívar informa que la cobertura no funciona para cubrir daños causados por deterioro o desgaste natural. Es decir, si los neumáticos han cumplido su ciclo de vida útil y han comenzado a perder su labrado por el kilometraje recorrido.

La reposición de estas piezas forma parte del mantenimiento normal del carro. Tampoco se ofrece una garantía para llantas reencauchadas o con labrado modificado.

Las aseguradoras establecen condiciones específicas para responder por los daños o el hurto de algunos componentes del vehículo. Foto: Getty Images

También se excluye cualquier caso que fue causado por una mala manipulación de herramientas para la reparación del vehículo o del accesorio o por el uso de productos químicos. Es clave tener en cuenta que no se cubren los accesorios que ya hayan sido pagados por un siniestro de pérdida parcial o total.