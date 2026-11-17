Este martes 17 de noviembre, se jugaron los últimos partidos por la sexta fecha de la fase de grupos de la Nations League.

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Es decir que ya hay un panorama con los equipos clasificados a cuartos de final, y los equipos que quedaron eliminados en esta ronda de fase de grupos de la competencia europea.

Cabe recordar que la Liga A de la Nations League está compuesta por 16 equipos, que se dividen en cuatro grupos. Los dos primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final y siguen con vida por el trofeo.

Lista de países clasificados en la fase de grupos de Nations League

Francia (Liga A - Grupo 1) Bélgica (Liga A - Grupo 1) Alemania (Liga A - Grupo 2) Países Bajos (Liga A - Grupo 2) Inglaterra (Liga A - Grupo 3) España (Liga A - Grupo 3) Portugal (Liga A - Grupo 4) Noruega (Liga A - Grupo 4)

Zinedine Zidane (izq.) aplaudiendo la actuación de su selección de Francia (der.) contra Bélgica en Nations League. Foto: Getty Images.

Lista de países eliminados en la fase de grupos de Nations League

Italia (Liga A - Grupo 1) Turquía (Liga A - Grupo 1) Grecia (Liga A - Grupo 2) Serbia (Liga A - Grupo 2) Croacia (Liga A - Grupo 3) República Checa (Liga A - Grupo 3) Dinamarca (Liga A - Grupo 4) Gales (Liga A - Grupo 4)

La selección de Italia quedó fuera en la fase de grupos de Nations League. Foto: FIGC via Getty Images

¿Cómo se sortean los cuartos de final de la Nations League?

Este viernes, 20 de noviembre, se sortearán los cruces de los cuartos de final en la Nations League. Serán partidos de ida y vuelta, con los bombos organizados de la siguiente forma:

• Bombo 1 (Líderes de grupo - cierran la llave en casa):

• Francia (Grupo A1 - 13 pts)

• Alemania (Grupo A2 - 11 pts)

• Inglaterra (Grupo A3 - 15 pts)

• Portugal (Grupo A4 - 15 pts)

• Bombo 2 (Segundos de grupo - abren la llave en casa):

• Bélgica (Grupo A1 - 12 pts)

• Países Bajos (Grupo A2 - 11 pts)

• España (Grupo A3 - 15 pts)

• Noruega (Grupo A4 - 9 pts)

¿Qué pasa con los equipos eliminados en la fase de grupos de la Nations League?

Italia y Grecia mantienen su categoría (A) en Nations League. Croacia, Serbia, Dinamarca y Gales van a repechaje para no descender; y Turquía junto a República Checa descienden de categoría (B).