Junior de Barranquilla ya pasó la página de lo que fue su eliminación en la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto tiburón está esperando por la llegada del técnico uruguayo Jorge Bava, quien tomará las decisiones más importantes respecto a nuevos fichajes para 2027.

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Este fin de semana anunciaron la salida de Sebastián Viera y junto a él saldrán otros jugadores que no habrían cumplido con las expectativas de la dirigencia.

De acuerdo a Diario Deportes, hay cinco futbolistas con contrato que no continuarán para 2027 y se les busca equipo para salir en condición de préstamo o venta definitiva:

Jean Pestaña (defensor central)

Daniel Rivera (defensor central)

Guillermo Celis (mediocampista)

Jannenson Sarmiento (mediocampista)

Cristian Barrios (extremo)

En la plantilla de Junior hay otros cinco jugadores que terminan contrato en diciembre: Jefferson Martínez, Edwin Herrera, Juan David Ríos, Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez.

El caso del argentino Francisco Fydriszewski es excepcional. Aunque tiene contrato firmado hasta 2029, se habría sentado con la dirigencia del club para acordar la rescisión de mutuo acuerdo y sin cobrar lo que le resta de salario.

Jorge Bava llegaría el jueves

El destino de los jugadores mencionados solo podría cambiar si así lo desea Jorge Bava, quien es esperado el jueves para firmar su contrato como nuevo DT del Junior de Barranquilla y la presentación oficial ante los medios de comunicación.

Aunque hubo división en los altos mandos del cuadro rojiblanco, Bava siempre fue el principal candidato por los costos de su fichaje en comparación con los otros nombres que estuvieron en la baraja.

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El estratega uruguayo regresa a Colombia tras un par de pasos fugaces por Cerro Porteño de Paraguay y Nacional de Uruguay. Su trayectoria está respaldada por los títulos que ganó con Liverpool en el fútbol uruguayo y la décima estrella de Independiente Santa Fe.

Jorge Bava estaba listo desde hace varios días; sin embargo, puso como requisito que se diera por finalizado el vínculo con Sebastián Viera para llegar así a un puesto totalmente libre.

Junior tiene altas expectativas con la llegada de este nuevo cuerpo técnico, que ya sabe lo que es ser campeón de la Liga BetPlay y le apunta a mejorar las últimas presentaciones en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Jorge Bava, nuevo DT de Junior Foto: Getty Images

La estrategia para conseguir esos objetivos empezará a aclararse cuando Bava sostenga reuniones con la junta directiva y manifieste la lista de posiciones a reforzar en el mercado de fichajes.

Junior está acostumbrado a hacer grandes esfuerzos económicos, pero esta vez viene de un semestre para el olvido y tampoco pudo gozar de la compañía de su hinchada en el Metropolitano por las obras de renovación.