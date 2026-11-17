Abel Núñez, jugador argentino de apenas 17 años fue reportado como muerto en las últimas horas por el club de que hacía parte, F.C. Ezeiza.

Quien se desempeñaba en las Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrió un balonazo que lo llevó a su fallecimiento en pleno partido. En España hicieron viral el hecho, aún consternados tras la muerte de Jesús de Miguel hace un par de semanas.

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El medio de comunicación de El Partidazo de COPE publicó una nota en la que extendían sus condolencias: “Fallece el futbolista juvenil argentino Abel Núñez tras recibir un pelotazo en la cabeza en pleno partido DEP.

Club confirma su muerte y las causas

A través de sus redes sociales el mencionado equipo argentino confirmó hace un día que Núñez falleció de manera trágica después de ser impactado por un balón en medio de un partido.

“Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar”, lamentaron.

Inmediatamente después, puntualizaron sobre lo que condujo a la muerte al nacido en el 2008: “Luego de sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida”.

“Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia”, extendieron en medio de la tristeza.

El periodista Cristian Rompani, pasó por #Toti910 con @totipasman , quien estuvo presente en el partido de la Primera C en el que Abel Núñez recibió un fuerte golpe en la cabeza. 🎧 AM 910 📱APP: La Red 🖥️ https://t.co/AGhrR6Z3GH ▶️YouTube: Radio La Red https://t.co/8tl5WszgSm — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) November 16, 2026

Y, finalmente, se mostraron empáticos con sus seres queridos: “Desde el Club Ezeiza queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y todo nuestro acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan difícil”.

“Que descanses en paz. Siempre serás parte de nuestra familia. Fútbol Club Ezeiza”, cierran.

El futsal también lo despidió

Según se pudo conocer, no solo al fútbol 11 se dedicaba Abel. También mantenía una relación con el futsal y era parte del equipo Nueva Estrella. Estos al conocer el deceso se pronunciaron lamentando la partida.

“Con profundo dolor, desde el Club Nueva Estrella informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy, debido al fallecimiento de Abel”, decidieron de entrada.

En el comunicado, la institución también expresó su solidaridad con los allegados del joven y señaló que “como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad”.

Asimismo, destacó el sentimiento de unión que deja su partida: “Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan”.

El mensaje cerró con unas sentidas palabras de despedida: “Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar”.

Por su parte, también le dedicaron un último mensaje especial: “Que en paz descanses, Paragua querido. No te imaginás cuánto te vamos a extrañar”.