Joven desapareció en una represa tras asistir a una fiesta de cumpleaños y fue encontrado muerto en Huila: su familia habló

Daniel Alberto López, de 28 años, desapareció en extrañas circunstancias después de estar en una celebración y su cuerpo fue hallado sin vida al interior del embalse de Betania, en el municipio de Yaguará, en el departamento del Huila.

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De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, el joven salió el sábado, 7 de noviembre, a encontrarse con un amigo para intercambiar unos medicamentos, según dijo su familia a la emisora Blu Radio.

Después de esto, Daniel le escribió a su novia para decirle que se dirigía a Yaguará, iba a participar de una celebración de cumpleaños que se realizaría en un pontón y en la que participarían varias personas.

Al parecer, todo transcurrió con normalidad allí, pero el rastro del joven se perdió después de que aparentemente se fuera de la fiesta. La preocupación inició después de que el mejor amigo de Daniel se comunicara con la novia de este para preguntarle si ya había llegado a su casa.

Este es el joven que fue encontrado sin vida en las últimas horas. Foto: API

En ese momento, el amigo aseguró que el joven había tomado un taxi. Además, en medio de esto afirmó que estaba recibiendo una llamada de él; sin embargo, la novia sostuvo que le escribió y no le estaban llegando los mensajes.

Lo raro es que este relato cambió poco después por parte de esta persona y de una mujer que también estaba en la celebración. “A las 2 de la mañana, mis tíos nos cuentan que Santiago y Paula llegaron a la casa a decirles que Daniel se había ahogado, pero no dijeron nada más”, contó un familiar.

De acuerdo con ellos, el joven simplemente se tiró del pontón y ya, no dieron más detalles de cómo habría ocurrido todo. “No quisieron dar más información, no dijeron absolutamente nada más. Cuando llegaron al otro día a la represa, había mil versiones”, agregó.

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Después de varios días de búsqueda, finalmente el cuerpo de Daniel Alberto fue encontrado sin vida durante este jueves, 12 de noviembre, al interior del embalse de Betania.

Ahora, las labores se centran en intentan saber qué fue lo que pasó, algo que se ha dificultado debido a las múltiples versiones que han recibido los allegados a la víctima.

Se habla de que el joven se habría lanzado por su voluntad, pero también hay información que señala una posible discusión. Por lo mismo, la familia exige que todo sea esclarecido y se sepa qué pasó en este caso.