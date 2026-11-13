Policía identifica a sujeto que habría baleado a una patrullera en Puerto Colombia, Atlántico: estaría dedicado al robo de oro

Un grupo especial de la Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentra tratando de ubicar a Habith Josuer Gil García, alias El Animal, quien tiene cinco anotaciones judiciales por diferentes delitos y sería el presunto responsable de haberle disparado a una patrullera que evitó un supuesto atraco que estaba perpetrando en una tienda Oxxo de Puerto Colombia, Atlántico.

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Según la información que se ha conocido y lo que quedó registrado en cámaras de seguridad, es que la víctima se encontraba en el interior del establecimiento comercial, cuando de repente llegó un sujeto armado que sería alias El Animal para despojarla de sus prendas de oro.

En ese momento, una patrulla de la Policía Metropolitana de Barranquilla pasaba por la zona, por lo que se desató una intensa balacera, y la uniformada fue alcanzada por uno de los proyectiles.

La patrullera, que está adscrita a la Fuerza de Control Territorial y Apoyo Operativo, fue auxiliada y llevada hasta la Clínica Porto Azul, donde se recupera de las lesiones que sufrió.

SEMANA conoció que desde la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía de Barranquilla tienen en la mira y les realizan seguimientos a los integrantes de una organización delincuencial que se encuentra realizando robos a mano armada de prendas de oro.

“Estas personas se colocan en puntos clave del norte de Barranquilla, pero también en el aeropuerto, y comienzan a realizar los respectivos seguimientos de sus víctimas. Cuando ven el factor oportunidad, entonces cometen los robos a mano armada”, explicó una fuente judicial a este medio.

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Las personas que tengan información de este sujeto conocido como El Animal se pueden acercar a las autoridades o comunicarse a la línea de emergencia que funciona las 24 horas del día.

Asimismo, se conoció que la Policía de Barranquilla ha intensificado los controles en los puntos que han identificado por la recurrencia de hechos delincuenciales.