Un joven perdió la vida luego de chocar contra varios troncos que, según las primeras versiones, habrían caído de una tractomula que transitaba por el puente Pumarejo.

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La víctima fue identificada como Yovani Klever Trillo, un joven, de 19 años, que trabajaba como mecánico de motocicletas.

El accidente ocurrió hacia las 9:00 de la noche, en el corredor vial del puente Pumarejo, que comunica a Barranquilla con el departamento del Magdalena.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven había terminado su jornada laboral en un taller de motocicletas en Barranquilla.

Se desplazaba en su moto hacia el corregimiento de Palermo, en jurisdicción de Sitionuevo, donde residía junto a su madre.

Durante el recorrido se habría encontrado con varios troncos de gran tamaño que quedaron sobre la calzada, luego de que presuntamente cayeran de un vehículo de carga pesada que circulaba delante de él.

La presencia de los maderos habría tomado por sorpresa al motociclista, quien terminó impactando contra ellos. El joven murió en el lugar de los hechos.

Una de las principales incógnitas del caso es la identificación del vehículo que transportaba la madera.

Las primeras versiones apuntan a una tractomula que circulaba por el corredor vial.

Sin embargo, todavía está pendiente establecer con certeza de dónde salió la carga, cómo terminó sobre la carretera y quién tendría responsabilidad en lo ocurrido.

Entre las diligencias mencionadas en los reportes está la revisión de cámaras de seguridad de peajes y accesos cercanos, con el propósito de reconstruir el recorrido del vehículo y ayudar a identificarlo.

Imagen de referencia :amión con troncos en plena vía. Foto: Redes sociales- API

Los sueños que tenía el joven de 19 años

Después de conocer la tragedia, los familiares de Yovani se refirieron a las circunstancias en las que habría ocurrido el accidente.

Señalaron que la oscuridad del corredor vial pudo dificultar que el joven advirtiera la presencia de los troncos.

Además de las circunstancias del accidente, la familia recordó los proyectos que Yovani tenía para su futuro.

Su hermana contó que el domingo anterior a la tragedia habían conversado sobre sus planes de mudarse a una casa más grande en Barranquilla, organizarse y conseguir mejores condiciones económicas para ayudar a sus familiares.

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El joven se dedicaba a la mecánica de motocicletas y, con apenas 19 años, buscaba salir adelante a través de su trabajo.

Ahora, sus allegados esperan respuestas sobre lo sucedido y reclaman atención a las condiciones de iluminación del puente Pumarejo, mientras permanece la incógnita sobre el vehículo del que habrían caído los troncos.