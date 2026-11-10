Habla sobreviviente del accidente en la vía Buenaventura-Buga: “La escena era de película de terror”

El trágico accidente de tránsito registrado en la tarde de este lunes 9 de noviembre en el kilómetro 55 de la vía Buenaventura–Buga dejó una conmovedora historia de supervivencia protagonizada por el médico Juan Manuel Mideros.

Fatal accidente en túnel de la vía Buenaventura-Buga involucró tres vehículos: 4 personas fallecieron

El siniestro, ocurrido exactamente en el túnel 6 del sector El Naranjo, involucró a un microbús de transporte público, una tractomula tipo niñera y una motocicleta, dejando como saldo fatal cuatro personas muertas y siete heridas.

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“Sentí demasiado calor al entrar a los túneles y me pasé a la silla del pasillo; imagínate, el conductor y la pasajera que iba delante de mí iban hacia el lado de la ventana y lastimosamente fallecieron”, reveló el doctor Mideros, detallando la fortuita decisión que le permitió salvar la vida mientras el costado izquierdo del vehículo quedaba destruido.

El instante del impacto y la maniobra de protección

El profesional de la salud había abordado el transporte intermunicipal hacia las 10:00 a. m. con el objetivo de llegar a Cali para atender una cita odontológica. Durante el trayecto viajaba cómodo y recostado contra la ventana izquierda; sin embargo, la ola de calor al ingresar al complejo de túneles lo motivó a cambiar de lugar instantes antes de la colisión.

Un grave accidente de tránsito mantiene cerrada completamente la vía Buga–Buenaventura, a la altura del túnel 6, en el sector de El Naranjo. Un bus de servicio intermunicipal y una "niñera" chocaron. https://t.co/LMIYyb3RcF — Mauricio Vanegas (@Marovaan) November 9, 2026

“Cuando siento la maniobra peligrosa echo la mirada hacia el frente y veo la tractomula que se viene hacia nosotros; lo único que me dio tiempo fue pensar: ‘¡Dios mío! Nos vamos a chocar, ponte en posición fetal e intenta cubrir tus órganos vitales’”, relató el Juan Manuel sobre la maniobra defensiva que evitó lesiones letales.

Tras el estruendo, el médico logró reaccionar entre los escombros y retales metálicos de la carrocería para abandonar el microbús por sus propios medios. “La escena era como de película de terror, totalmente triste, mucha ansiedad y desesperación; al bajarme vi al conductor y a otros pasajeros en estado agónico, y los zapatos de una niña pequeña debajo del bus”, manifestó Mideros en su desgarrador testimonio, reflejando el impacto emocional al presenciar el desenlace que cobró la vida del motorista, dos pasajeros adultos y una menor de edad.

Vocación de auxilio y atención hospitalaria en Dagua

A pesar del estado de conmoción y del sangrado abundante que presentaba en el rostro, el doctor Mideros regresó a la estructura del automotor para brindar ayuda a otros sobrevivientes. En medio del caos, auxilió a una madre y a su bebé de 18 meses, ayudándolas a salir de la zona de peligro antes de ser trasladado por un conductor solidario hacia el centro hospitalario más cercano.

#ValleDelCauca | 🚨 Un grave accidente de tránsito mantiene cerrada completamente la vía Buga–Buenaventura, a la altura del túnel 6, en el sector de El Naranjo, kilómetro 55. ⚠️ La Unión Vial Camino del Pacífico confirmó la suspensión del paso vehicular debido al siniestro, que afecta la movilidad en este importante corredor del Valle del Cauca. 🚌 Según información preliminar, un vehículo de transporte de pasajeros que había salido de Buenaventura con destino a Cali estaría involucrado en el accidente. Desde la terminal de transporte se informó que la unidad inició su recorrido con seis pasajeros a bordo. 🕯️ Los primeros reportes señalan que el conductor del vehículo, identificado preliminarmente como perteneciente a la empresa Metro, habría fallecido. Esta información está pendiente de confirmación oficial. ☎️ Para consultar el estado de la vía, están habilitadas las líneas 311 441 5479 y #180. 🔴 Noticia en desarrollo. Se espera que las autoridades entreguen un balance sobre las víctimas y las circunstancias del accidente — Diario Occidente (@Diarioccidente) November 9, 2026

“Un señor nos llevó en una van hasta el hospital de Dagua a mí, a la niña y a la mamá”, puntualizó el sobreviviente, quien requirió manejo quirúrgico por heridas en el pómulo y la ceja, además de presentar un trauma craneoencefálico leve y esguinces en extremidades.

Entretanto, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación mantienen las investigaciones bajo la hipótesis de una posible imprudencia vial.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a mantener la prudencia en este estratégico corredor del occidente colombiano, el cual permaneció cerrado de forma parcial durante la tarde del lunes mientras finalizaban las labores de remoción e inspección técnica.