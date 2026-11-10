La Ceja puso sobre la mesa los retos de los servicios públicos y la sostenibilidad regional

La sostenibilidad ambiental, la transformación de los servicios públicos y los desafíos del crecimiento urbano fueron los temas centrales del Foro Regional de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, que se realizó el lunes 9 de noviembre en el Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu, en La Ceja, Antioquia.

La Ceja, Paipa y Candelaria se suman a la agenda de ciudades intermedias de Colombia

El encuentro fue organizado por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., en alianza con la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, como parte de la conmemoración de los 30 años de trayectoria de la empresa. La jornada convocó a expertos nacionales y regionales para discutir las decisiones que deben asumir las instituciones, las empresas y los gobiernos frente al crecimiento de los territorios y la prestación de servicios públicos.

Durante la instalación, la alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa Santa, destacó la importancia de la planificación y la articulación institucional para responder a las necesidades del municipio. “El desarrollo de nuestro municipio exige planificación, articulación institucional y una visión de futuro. Espacios como este nos permiten intercambiar conocimientos y fortalecer las decisiones que necesitamos para garantizar mejores condiciones de vida a las generaciones presentes y futuras”, afirmó.

La agenda académica incluyó cuatro conferencias. La primera estuvo a cargo de Andrés Felipe Álvarez Grajales, gerente de Empresas Públicas de La Ceja, quien presentó la ponencia ‘Experiencias, retos y oportunidades en la gestión de servicios públicos’. En su intervención abordó la evolución del sector, los desafíos operativos y administrativos de las empresas prestadoras y la necesidad de fortalecer sus modelos de gestión.

Posteriormente, Jaime Andrés García Urrea, de Masbosques, expuso sobre innovación y sostenibilidad para territorios resilientes, con énfasis en la integración de la gestión ambiental, la conservación y las nuevas estrategias para el desarrollo regional.

Uno de los momentos destacados fue la participación de Juan Daniel Oviedo Arango, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), quien presentó la conferencia ‘Los retos de la sostenibilidad, el desarrollo regional, la planeación territorial y la toma de decisiones basada en evidencia’.

Este destino con mágicos encantos naturales está a una hora de Medellín. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API

Su exposición se concentró en el papel de los datos y los indicadores para comprender las condiciones de los territorios, orientar la inversión y establecer prioridades en la gestión pública. Oviedo insistió en que la planeación debe partir del conocimiento de las realidades locales. “No es posible planear el futuro de un territorio sin comprender primero su realidad. Los datos y la evidencia son fundamentales para identificar necesidades, establecer prioridades y tomar decisiones que permitan un desarrollo sostenible y equilibrado”, señaló.

La cuarta conferencia estuvo a cargo de Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, quien abordó los retos del sector de la construcción frente al crecimiento urbano, la infraestructura y la planificación de ciudades sostenibles y resilientes.

La programación también incluyó un panel de conversación sobre los desafíos de los servicios públicos, el saneamiento básico, la gestión de residuos, la infraestructura y la expansión urbana. Los participantes coincidieron en la importancia de articular las decisiones de los distintos sectores para responder a las transformaciones de los municipios.

En ese contexto, Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias, destacó el papel que están llamados a desempeñar los municipios de esta categoría en el desarrollo nacional. Según explicó, La Ceja representa el tipo de territorio que experimenta transformaciones y debe anticiparse a las necesidades que trae consigo el crecimiento.

“Las ciudades intermedias están llamadas a asumir un papel cada vez más importante en el desarrollo del país. La Ceja es un ejemplo de territorios que crecen, se transforman y tienen el reto de planificar ese crecimiento con visión de futuro. En ese camino, la sostenibilidad, la calidad de los servicios públicos y la articulación entre instituciones y sectores son fundamentales para garantizar mejores condiciones de vida para sus ciudadanos”, expresó Ospina.

Por su parte, el gerente de Empresas Públicas de La Ceja señaló que los 30 años de la entidad representan una oportunidad para revisar su evolución y proyectar los desafíos del sector. “Cumplir 30 años significa reconocer una historia de evolución y resultados, pero también asumir los retos que vienen. Los servicios públicos deben trascender la operación cotidiana y convertirse en actores estratégicos de la sostenibilidad, la innovación y la transformación de nuestros territorios”, manifestó Álvarez Grajales.

Con la realización del foro, Empresas Públicas de La Ceja conmemoró tres décadas de servicio en el municipio y abrió un espacio de discusión sobre los retos ambientales, tecnológicos, sociales y territoriales que inciden en el futuro de los servicios públicos y el desarrollo de las ciudades intermedias.