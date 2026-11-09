Hidroituango generó más de $600.000 millones para Antioquia: gobernador Rendón revela en qué invertirá los recursos

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló este lunes, 9 de noviembre, que Hidroituango le ha generado al departamento más de 600.000 millones de pesos durante este año. Dichos recursos serán destinados a financiar proyectos estratégicos, entre ellos el esperado acueducto regional de Urabá.

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El mandatario también celebró que la hidroeléctrica alcanzara la cota 420, una decisión que, según explicó, permitirá fortalecer la seguridad energética de Colombia ante la llegada del fenómeno de El Niño.

Asimismo, Rendón dijo que el departamento de Antioquia participa mayoritariamente en su propiedad a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

“Este proyecto es la seguridad energética de Antioquia y de Colombia, pero además para Antioquia representa recursos frescos. Solamente este año nos ingresaron, por cuenta de la conciliación y de la generación de energía que hace Hidroituango, cuya propiedad mayoritariamente reside en cabeza de la Gobernación de Antioquia, a través del IDEA, más de 600.000 millones de pesos”, aseguró el gobernador.

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Rendón recordó que durante décadas diferentes administraciones nacionales y departamentales prometieron ejecutar el acueducto regional sin que se concretara una solución definitiva.

“Han pasado nueve presidentes, 13 gobernadores, todos hablando del acueducto regional, y gracias a los ingresos que genera Hidroituango, nosotros, como ustedes lo saben, pudimos asegurar los recursos desde este año y por siete más para hacer las inversiones que superan los 1,6 billones de pesos, de tal suerte que Turbo, Carepa y Apartadó tengan agua potable y continua permanentemente”, manifestó Rendón.

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El gobernador hizo referencia a la deportista Yerli del Carmen Palacios, oriunda de Turbo, a quien destacó como ejemplo del talento de la región y de las comunidades que durante años han esperado soluciones en materia de servicios públicos.

“Eso es lo que significa que una hidroeléctrica como esta no solo sea seguridad energética para Colombia, sino recursos y obras importantes para paisanos como los urabaenses”, agregó.