Visita de Gustavo Petro a Medellín desata tormenta política

La visita de Gustavo Petro a Medellín este fin de semana generó una controversia política. El alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón alarmaron sobre el alcance de la cita.

Petro se reunió con los dirigentes del Pacto Histórico en la capital de Antioquia, quienes buscan una estrategia para ampliar el poder de la izquierda en las elecciones regionales de 2027.

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El primero en encender las alarmas fue el gobernador Andrés Julián Rendón por medio de un mensaje que divulgó en su cuenta de X, donde planteó la posibilidad de que se dé una alianza entre Petro y Quintero.

“Estamos advertidos, queridos paisanos, para el 2027. El PetroQuinterismo busca incautos, mañosos y cómplices en Antioquia. ¿Se los permitiremos? La respuesta es una sola: seguiremos resistiendo. Candado y doble llave”, dijo el mandatario.

El alcalde Federico Gutiérrez, por su parte, dijo que la región no puede volver a caer en las manos de las personas que habrían cometido irregularidades.

“Ojo Medellín y Antioquia. Petro y sus aliados corruptos estuvieron en Medellín. Sin vergüenza alguna hablaron de todo, menos del robo del que fueron cómplices con los Quintero”, comentó.

El mandatario agregó que “Medellín y Antioquia no pueden volver a caer en manos de los corruptos. Muchos de los que hicieron parte del desfalco a Medellín, hoy pasan de agache”.