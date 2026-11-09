María Fernanda Cabal le respondió a Petro luego que el expresidente dijera que “el pueblo debe besarse y mucho”

Luego de que Deicy Jiménez dijera en SEMANA que el expresidente Gustavo Petro le pagó servicios sexuales con contratos y, además, revelara un comprometedor video en el que aparece con el exjefe de Estado, en el país hay revuelo político.

En medio de la polémica, el expresidente Petro dijo en un evento en Medellín que “lo que tiene que hacer el pueblo colombiano es besarse mutuamente y mucho, porque de resto solo llega la tristeza al corazón”.

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Tras lo dicho por Petro, María Fernanda Cabal no dudó en responderle. La excongresista le pidió al expresidente que no trate de desviar la atención sobre los ‘sexocontratos’.

“Petro, entienda: el punto es otro. Son los contratos a cambio de favores sexuales pagados por los colombianos. Ahí es donde el discurso de amor pierde todo valor. No desvíe el debate hablando de besos. Responda por los contratos”, dijo Cabal en X, esta mañana de lunes, 9 de noviembre.

En su discurso en el evento en Medellín, Petro también manifestó que “un beso es más valioso que una joya”. Además, expresó que él no iba a hablar de intimidades.

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“Y no voy a hablar del asunto, porque no vine a hablar de intimidades que son la parte más fundamental de la parte humana y cada persona, sin violar derechos de los demás, debe vivirla como se le dé la gana”, señaló Petro.

El pasado viernes, 6 de noviembre, Cabal le hizo un llamado a la justicia colombiana para que llegue hasta el fondo del escándalo de los ‘sexocontratos’.

“Esto va mucho más allá de las bacanales y los excesos de Petro: hay órdenes de contratación y plata de los colombianos de por medio. Y mientras salen los chats, el país, en la olla, busca cómo tapar el hueco fiscal que nos dejaron. ¿En qué terminará esta novela? Ojalá la justicia llegue hasta el fondo y no nos salgan con otro capítulo de impunidad”, indicó Cabal en X.