De La Espriella ordenó la Operación Tormenta; impactó en 12 departamentos y lanzó advertencia: “Tienen los días contados”

Este lunes 9 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló detalles de un operativo que ordenó a la Fuerza Pública, en contra de grupos criminales armados al margen de la ley en zonas estratégicas del país.

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Se trató de la Operación Tormenta, la cual impactó en 12 departamentos, con resultados en contra de estructuras terroristas como el Clan del Golfo, ELN, disidencias de las Farc, entre otros.

Los detalles los dio a conocer el mandatario colombiano en su cuenta personal de X: “¡OFENSIVA TOTAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO! Nuestra Policía Nacional, a través de la DIRAN y los comandos Jungla, ejecutó la Operación Tormenta en 12 departamentos, destruyendo 262 infraestructuras para procesar base de cocaína, 11 para producir clorhidrato de cocaína y una para procesar permanganato de potasio”.

“Los resultados: 5.748 kilos de clorhidrato de cocaína, 1.875 kilos de base de cocaína, 85.172 galones de insumos líquidos, 23.422 kilos de insumos sólidos y 48.983 kilos de hoja de coca incautados. Una afectación superior a $39.163 millones a las finanzas criminales y más de 19 millones de dosis que no llegarán a las calles”, recalcó el jefe de Estado.

Y avanzó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Esta operación golpea las estructuras del Clan del Golfo, ELN, Comuneros del Sur, ACSN y distintas facciones de las disidencias de las FARC. 274 LABORATORIOS DESTRUIDOS Y $39.163 MILLONES GOLPEADOS A LAS MAFIAS!”.

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“Felicito a nuestros policías y comandos Jungla por esta ofensiva. ¡La cooperación, la inteligencia y la acción coordinada producen golpes contundentes! A LOS NARCOTERRORISTAS LES ADVIERTO: VAMOS A DESTRUIR SUS LABORATORIOS, QUEBRAR SUS FINANZAS Y DESMANTELAR SUS ESTRUCTURAS. TIENEN LOS DÍAS CONTADOS. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”, puntualizó.