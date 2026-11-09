MinDefensa, Jorge Mora, desmiente a Petro y cuenta la verdad de lo que pasó con el escudo antidrones: “Fracaso monumental”

El ministro de Defensa, Jorge Mora, desmintió por completo al expresidente Gustavo Petro por lo que dijo con relación al escudo antidrones y lo que supuestamente había hecho su gobierno.

Ministro de Defensa desmonta versión de Gustavo Petro tras ataque con drones a militares en Bolívar

A través de su cuenta de X, el exjefe de Estado reaccionó al asesinato de tres militares tras un ataque con drones en instalaciones del Cantón Militar ubicado en Santa Rosa, sur del departamento de Bolívar.

“A pesar de dejar el dinero para compra de antidrones para este año. No se hizo ninguna operación de compra de antidrones. Así queda la tropa expuesta a morir sin posibilidad de defensa”, dijo el exmandatario.

Por esto, el jefe de la cartera de Defensa no dudó en pronunciarse para salir a cuestionar lo que la administración anterior hizo con relación a este tema.

“Mientras que los criminales perfeccionaban el uso de drones para vigilar, intimidar y atacar a nuestros soldados y policías, los altos funcionarios el gobierno pasado se dedicaban a viajar y a lanzar anuncios masivos”, dijo.

En ese sentido, mencionó que el anterior ejecutivo prometió un escudo antidrones por un valor de 6,2 billones de pesos, pero todo en realidad era puro “espejismo” y no había un proyecto estructurado.

Mora aseguró que se trató de falsas promesas y estudios de papel para engañar a los colombianos. De hecho, cuestionó que quien era ministro de Defensa viajó junto con otros funcionarios a diferentes países para supuestamente buscar tecnología, pero no dejó nada en concreto.

“La realidad es que en esos viajes no salió una sola solución para proteger a nuestras tropas en el terreno. Peor aún, insistieron en negociar con empresas extranjeras que ni siquiera cumplían con los requisitos técnicos para nuestro propio comité estructurado”, manifestó.

Por todo esto, el ministro sostuvo que el gobierno Petro en verdad lo que dejó fue un “fracaso monumental” en este tema, y con eso se puso en riesgo la seguridad de los integrantes de las Fuerzas Militares.

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Asimismo, el funcionario habló del aspecto presupuestal y apuntó que la irresponsabilidad fue muy grande, ya que se anunciaron 800 mil millones de pesos para una primera fase, pero no se aseguró nada de dinero para que fuera ejecutada en el 2026.

“Que quede claro: anunciar millones no es garantizar presupuesto, coleccionar sellos en el pasaporte no es gestionar y apilar estudios técnicos no detiene los explosivos que caen sobre nuestros soldados”, señaló.

El jefe de la cartera afirmó que esta negligencia se tradujo en costo de vidas y, con ello, queda en evidencia, desde su visión, una incompetencia de la administración anterior que debe explicarse.

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, le respondió al expresidente Gustavo Petro sobre la compra de antidrones. Foto: Semana/Presidencia

Mora precisó que el Gobierno De La Espriella no canceló ningún contrato ni frenó la compra de un sistema antidrones. La verdad, según él, es que nada de esto era cierto, pero manifestó que ya se ha venido trabajando para entregarle capacidades reales a la Fuerza Pública.

“Lo que ellos no hicieron en años de viajes, nosotros lo empezamos a materializar en tres meses. Ya pusimos en marcha un plan de choque y comenzamos a dotar a nuestras tropas con medios reales para contrarrestar esta amenaza”, indicó.

Por último, el ministro le envió un mensaje a los soldados y policías para que sepan que su seguridad siempre será de gran importancia para el Ejecutivo de De La Espriella.