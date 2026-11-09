Carlos Andrés Oyola Tovar está en la mira de las autoridades por las polémicas misiones que habría adelantado en su paso por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Él no solo laboró allí, también trabajó en el Congreso y la Contraloría General de la República.

Al parecer, lideró una red para cambiar los resultados de la segunda vuelta presidencial e ingresó a diferentes sistemas informáticos del Estado para tener sus bases de datos, según documentos internos de la DNI revelados por Noticias Caracol.

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Oyola Tovar, ingeniero de sistemas de profesión, trabajó en la Universidad Surcolombiana en 2012, con la misión de “prestar los servicios de mantenimiento, instalación e implementación de un sistema integrado del sitio web de la Facultad de Ingeniería”.

En su hoja de vida se presenta como ingeniero, magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial, y especialista en Gestión Pública y en Nuevas Tecnologías, Innovación y Gestión de Ciudades.

Captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Foto: Gaula Militar

También integró la unidad de trabajo legislativo del excongresista Rodrigo Villalba Mosquera, actual gobernador de Huila, en calidad de asistente III. SEMANA contactó al mandatario para conocer su relación con el señalado hacker, pero no respondió hasta la publicación de este artículo.

El ingeniero tuvo dos contratos en la Contraloría General de la República entre 2022 y 2023. El primero, por $9.983.334, tuvo la misión de “prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente al despacho del contralor delegado para el sector defensa y seguridad, y sus dos direcciones, en el manejo de bases de datos y fuentes de información para las actuaciones de control fiscal que se adelanten a los sujetos de control”. El segundo tuvo el mismo objetivo, pero con un monto de $ 34.450.000.

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Él aterrizó en la DNI, en la Dirección de Contrainteligencia, aparentemente, en la era de Manuel Casanova. Por instrucciones de Jorge Lemus, el hombre fue trasladado al área de tecnología.

Carlos Andrés Oyola Tovar está privado de la libertad, no por las supuestas actuaciones irregulares en la DNI, sino por un posible fraude que habría materializado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.