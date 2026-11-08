El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ordenó en la noche de este domingo, 8 de noviembre, el despliegue inmediato de la Fuerza Pública tras el ataque terrorista contra el peaje de Villa Rica, en el norte del Cauca.

Atacan con explosivos el peaje de Villa Rica, Cauca, a solo 30 minutos de Cali

El mandatario condenó energéticamente el uso de drones cargados con explosivos por parte de las organizaciones narcoterroristas para amedrentar a la población y paralizar la infraestructura vial del país.

“Condeno con absoluta contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con explosivos lanzados desde drones contra el peaje de Villarrica, en el norte del Cauca”, manifestó el jefe de Estado en un mensaje en su cuenta de X.

De La Espriella enfatizó que bajo su administración el Estado colombiano no cederá ante las presiones de las estructuras criminales, por lo que instruyó de forma prioritaria a los mandos militares y policiales a asegurar la zona del atentado y garantizar la protección de la ciudadanía.

“Estos criminales pretenden sembrar el miedo, paralizar nuestras vías y someter a los colombianos mediante la violencia. ¡SE EQUIVOCAN! En la era del Tigre, el Estado no se arrodilla ante los criminales", sentenció.

El jefe de Estado envió un enérgico ultimátum a los grupos armados que operan en la región del Cauca: “Tienen los días contados”, destacó el mandatario, quien prometió que no existirá ningún rincón en el territorio nacional que les sirva de refugio para actuar bajo la impunidad.

“El Cauca no será territorio de los violentos”, reiteró de forma contundente al finalizar el anuncio que originó un nuevo atentado terrorista durante este fin de semana, que se suma al ataque en otros lugares del Cauca y el cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar, donde fueron asesinados 3 soldados y otros 30 resultaron afectados, entre ellos 8 que revisten gravedad.

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Información extraoficial conocida por SEMANA da cuenta que el ataque fue con drones cargados con explosivos, pero la fuerza pública logró repeler a tiempo la maniobra de los criminales, presuntamente disidencias de las Farc.

Por ahora, no se reportan personas fallecidas ni heridas, solo daños materiales. Este ataque se registra 24 horas después de que el peaje de Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, también fue atacado con explosivos.

El ataque se presentó en el PR 60+900, sobre la calzada derecha, donde sujetos desconocidos lanzaron una granada contra la infraestructura del peaje. Aunque el lugar contaba con cuatro tranqueras de seguridad, estas no impidieron que el artefacto explosivo fuera lanzado contra las instalaciones.

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En un mensaje posterior, De La Espriella aseguró que lo que está pasando con los grupos terroristas es como cuando se está tumbando o quemando un panal de avispas: “es precisamente en ese momento cuando las avispas más se alborotan, más salen a picar y más daño intentan hacer, porque sienten que su panal está a punto de ser destruido”.

El mandatario colombiano aseguró que los narcoterroristas “están desesperados, cometiendo atentados y tratando de causar el mayor daño posible”, porque, según él, “sienten que se les está acabando el tiempo”.

“Pueden hacer lo que quieran, pero no podrán resistir indefinidamente la fuerza de un Estado decidido a derrotarlos: los vamos a exterminar como la plaga que son”, sentenció.

Y agregó: “¡NO VAMOS A RETROCEDER! Seguiremos golpeando sus estructuras, destruyendo sus economías criminales y persiguiéndolos con toda la fuerza legítima del Estado".