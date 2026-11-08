Las diez frases más contundentes de Alejandro Ordóñez en entrevista con SEMANA: Petro, paz total, crimen y restauración moral

En su primera entrevista extensa con SEMANA desde su llegada al Ministerio del Interior, Alejandro Ordóñez abordó asuntos políticos, institucionales y personales. Sin esquivar las preguntas, el funcionario se refirió a sus diferencias con Gustavo Petro, Iván Cepeda y otros sectores políticos, defendió su trayectoria como procurador y expuso las prioridades que tendrá desde su nuevo cargo.

Alejandro Ordóñez se confiesa con SEMANA: habla del Congreso, Uribe, Petro, Cepeda, y responde si pensó en convertirse en monje

Sin embargo, varios de sus pronunciamientos estuvieron dirigidos al expresidente Petro y al balance de su administración. También hubo declaraciones sobre la política de paz, el acuerdo de La Habana, la relación entre el Gobierno y el Congreso, y la necesidad de una restauración moral.

Estas son diez de sus frases más destacadas, tomadas de la entrevista publicada por SEMANA.

1. “Si me hubieran hecho caso, no estaríamos en la hecatombe que generó el anterior Gobierno”

Fue una de las primeras referencias directas de Ordóñez a Gustavo Petro. El ministro respondió así cuando el director de SEMANA, Yesid Lancheros, le preguntó por el pronunciamiento del expresidente, quien había dicho que había que volver a derrotarlo. Ordóñez relacionó su afirmación con la decisión de destituir a Petro de la Alcaldía de Bogotá en diciembre de 2013.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se refirió a un hecho particular que tuvo con el expresidente Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia

2. “Esa decisión nos hubiera evitado lo que vivió el país en los cuatro años anteriores”

Ordóñez insistió en defender la destitución de Petro cuando era alcalde de Bogotá, pese a que los posteriores trámites judiciales determinaron que aquella decisión no se ajustaba a derecho. El ministro sostuvo que actuó correctamente y aseguró que había advertido las consecuencias que tendría permitir que el entonces alcalde continuara en el cargo.

3. “Pretendieron que el Estado y la sociedad se sometieran al crimen y al delito”

Así respondió cuando le preguntaron qué significó para Colombia el Gobierno de Gustavo Petro. El jefe de la cartera política cuestionó el manejo institucional de la anterior administración y aseguró que el país estuvo cerca de atravesar una situación de mayor gravedad.

4. “Lo último que nos faltaba, que convirtiera al Estado en un burdel”

Esta fue una de las expresiones más polémicas de la conversación. Ordóñez la pronunció al referirse al escándalo de Deicy Jiménez y a los señalamientos sobre una presunta red de mujeres que habría ofrecido servicios sexuales al expresidente Petro a cambio de contratos. El ministro calificó el episodio como un supuesto envilecimiento del poder y la autoridad.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se refirió al caso de Deicy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro. Foto: Semana/Semana/Presidencia

5. “Significó el empoderamiento del delito, del crimen y la legitimación de la impunidad”

Con esa frase resumió su posición sobre la política de paz total del Gobierno Petro. Ordóñez aseguró que esa estrategia afectó la credibilidad de las instituciones y la confianza ciudadana, y destacó la aprobación de la ley de sometimiento como parte de las decisiones adoptadas por el actual Congreso.

6. “Dijimos que con los acuerdos de La Habana íbamos a nadar en coca y, desafortunadamente, estamos nadando en coca”

El ministro también volvió sobre sus cuestionamientos al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. Recordó que, cuando ejercía como procurador, advirtió sobre los riesgos relacionados con el narcotráfico, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. Según Ordóñez, esas advertencias se confirmaron con el paso de los años.

7. “Además de ladrones, fueron mentirosos”

La frase apareció cuando le preguntaron por las críticas a la nueva derecha y las declaraciones de Tomás Uribe sobre algunos de sus sectores. Ordóñez evitó profundizar en esa controversia y respondió que el país debía concentrarse en la situación que, según él, dejó el Gobierno anterior. En ese contexto, lanzó el calificativo contra sus antecesores.

8. “Ha sido el vocero de la hecatombe”

Así se refirió al senador Iván Cepeda cuando le preguntaron por su postura frente al dirigente político. Ordóñez reconoció que ambos se encuentran en orillas ideológicas diferentes, aunque aseguró que garantizará el respeto a la oposición y mantendrá una relación institucional con sus integrantes.

9. “La violencia no es protesta social. El delito no es protesta social. El terrorismo no es protesta social”

El ministro envió este mensaje al ser consultado por las manifestaciones que el expresidente Petro podría convocar contra las políticas del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Ordóñez aseguró que garantizará el derecho a la protesta dentro de la Constitución y la ley, pero advirtió que los actos violentos y criminales tendrán que responder ante las autoridades.

10. “Estamos ante una necesaria e inevitable restauración moral de la patria”

Con esta declaración, Ordóñez expuso uno de los ejes ideológicos que, según explicó, orientarán al actual Gobierno. El funcionario habló de una crisis social, política, económica y moral, y defendió la necesidad de recuperar principios y valores que considera fundamentales para la sociedad colombiana.

Vea la entrevista completa del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, con SEMANA: