Gobierno nacional y miembros del Congreso se reúnen para discutir Ley de Rescate Fiscal

Este sábado, 7 de noviembre, Barranquilla fue el escenario del primer acercamiento entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y las comisiones económicas del Congreso, con el fin de abordar los alcances de la ley de ajuste fiscal, una iniciativa que se ha convertido en una de las principales prioridades del Ejecutivo en el Capitolio.

Privatización de empresas públicas, opción de ingresos en Ley de Rescate. Las que hay cuestan $197 billones

Pese a las expectativas de los parlamentarios por contar con la participación de Abelardo De La Espriella, el jefe de Estado finalmente no acudió a la cita.

El encuentro, que comenzó aproximadamente a las 12:00 del mediodía, tuvo lugar en la sede alterna de la Presidencia, ubicada en la capital del Atlántico.

Honorio Henríquez y José Manuel Restrepo Foto: X/@honohenriquez

A la jornada asistieron diferentes representantes de las comisiones terceras y cuartas del Legislativo, encargadas de los asuntos económicos.

Entre los congresistas presentes estuvieron Sara Castellanos (Salvación Nacional), Álvaro Monedero (Partido Liberal), David Barguil (Partido Conservador) y Cristian Garcés (Centro Democrático), entre otros.

En representación del Ejecutivo participaron el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; el jefe de despacho de la Presidencia, Nicolás Gómez; el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez; el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

Asimismo, hicieron presencia la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera, y la consejera para las regiones, Valerie Lafaurie.

La reunión se llevó a cabo en Barranquilla Foto: X/@honohenriquez

Durante la jornada, los funcionarios expusieron ante los congresistas los principales componentes de la propuesta de ajuste fiscal del Gobierno.

Las críticas a la medida han llegado al punto de motivar al Centro Democrático a presentar una iniciativa alternativa, liderada por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, que contempla una reducción más profunda del aparato estatal y una menor imposición de tributos.

Dentro de los planteamientos de esta contrapropuesta se encuentra disminuir la estructura ministerial, pasando de 18 carteras a tan solo seis, además de reorganizar o suprimir 48 entidades públicas.

De igual manera, cuestiona la posibilidad de establecer gravámenes sobre servicios de internet, café, planes de medicina prepagada, maquinaria agrícola y fertilizantes.

Este es el comunicado que leeré, en nombre de mi partido @CeDemocratico, durante la reunión de las comisiones económicas del Congreso con el Gobierno Nacional, que se llevará a cabo en las próximas horas en Barranquilla. https://t.co/ZdPsZaz7xo — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) November 7, 2026

Por otra parte, entre los principales ejes de la propuesta figuran la revisión de las cargas tributarias que recaen sobre las empresas y las personas naturales, así como la conservación de los beneficios fiscales.

También se busca establecer incentivos más favorables para que los contribuyentes con obligaciones pendientes ante la DIAN y la UGPP regularicen su situación. Según lo planteado, esta estrategia podría representar ingresos adicionales de entre 10 y 15 billones de pesos.