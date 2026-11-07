Preocupación por Linda Caicedo: salió sin poder apoyarse tras un fuerte golpe en la Liga F

La delantera colombiana Linda Caicedo encendió las alarmas en el cuerpo técnico del Real Madrid Femenino y de la Selección Colombia tras sufrir una preocupante lesión durante el partido de este sábado 7 de noviembre.

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En el duelo correspondiente a la décima jornada de la Primera División Femenina de España (Liga F) frente al Athletic Club de Bilbao, la atacante vallecaucana debió abandonar el terreno de juego sin poder apoyar una de sus extremidades tras recibir un fuerte golpe.

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El compromiso disputado entre merengues y vascas finalizó con un marcador en contraposición de 1-1, un resultado que sostiene al equipo madrileño en la segunda casilla de la tabla de posiciones, ubicándose únicamente por detrás del líder Barcelona.

Incertidumbre de cara a la Champions League y la Selección Colombia

El choque en territorio vasco se mantuvo parejo y sin goles a lo largo de la primera parte, lo que obligó a ambos planteles a ajustar sus piezas defensivas para el complemento.

Sin embargo, en el minuto 46 de la reanudación, Caicedo recibió una entrada de alta intensidad que le impidió continuar en competencia y requirió asistencia médica inmediata para salir del campo.

Linda Caicedo, referente en ataque de la 'Tricolor' salió en camilla del terreno de juego. Foto: Bernardo Peña / El País

La imposibilidad de la jugadora para salir por sus propios medios encendió la alarma en el banquillo merengue, sembrando dudas sobre el tiempo de incapacidad que requerirá su recuperación.

La contingencia médica condiciona la presencia de la estrella cafetera en el exigente calendario de competencias internacionales. El Real Madrid Femenino afrontará este martes 10 de noviembre un choque decisivo frente al Paris Football Club Femenino por la UEFA Women’s Champions League, certamen en el que las blancas ocupan la novena posición.

Asimismo, el departamento médico de la Selección Colombia seguirá de cerca la evolución médica para determinar si la delantera estará disponible para integrar la convocatoria tricolor con miras a la doble fecha FIFA programada para finales de este mes de noviembre.