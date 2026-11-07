Golazo de Luis Suárez con Sporting de Lisboa da la vuelta al mundo: pide titularidad en Selección

El delantero colombiano Luis Suárez ratificó su momento estelar en el futbol europeo al anotar el gol de la victoria para el Sporting Club de Portugal en el triunfo 1-0 sobre el Moreirense, en duelo correspondiente a la fecha 11 de la Primeira Liga.

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El atacante cafetero fue ratificado como titular por el cuerpo técnico en el Estadio José Alvalade de Lisboa, liderando el frente de ataque en un compromiso exigente que mantuvo el marcador igualado sin goles durante la primera mitad.

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La paridad del encuentro se rompió sobre el minuto 61 del complemento, cuando Suárez recibió el balón por el sector derecho, enganchó hacia dentro superando a su marca y sacó un remate cruzado e inalcanzable para el guardameta visitante.

Con este tanto, el samario llegó a nueve anotaciones en 11 jornadas disputadas de liga, las cuales se suman a cuatro gritos en la UEFA Champions League para consolidar un registro de 13 goles en 15 partidos oficiales. El artillero fue sustituido al minuto 75 entre ovaciones de la afición lisboeta para permitir el ingreso de Fotis Ioannidis.

🚨🇵🇹 | GOAL: WHAT A SPECTACULAR GOLAZO BY LUIS JAVIER SUAREZ! FANTASTIC! Sporting CP 1-0 Moreirense. https://t.co/UEFX1VGVn9 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 7, 2026

Balance en la Primeira Liga y llamado a la Selección Colombia

La victoria permitió al conjunto lisboeta alcanzar 24 puntos en 11 presentaciones, afianzándose en la tercera casilla de la tabla de posiciones de la Primeira Liga. El torneo lusitano se mantiene encabezado por el Porto con 30 unidades y el Benfica con 25 puntos, ambos con un partido pendiente por disputar.

#ConOrgulloColombiano🇨🇴 https://t.co/qNYKyPLMeW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 6, 2026

Tras esta presentación en el torneo local, Suárez atenderá el parón internacional por fecha Fifa para unirse a la concentración de la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo.

El atacante viajará a territorio nacional de cara al compromiso del próximo viernes 13 de noviembre contra la selección de Chile, el cual se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Santiago de Cali.