Luis Suárez alarga su racha goleadora en Champions League: está intratable y otra vez marcó

Luis Javier Suárez acumuló su tercer partido consecutivo marcando en la Champions League 2026/2027. Este miércoles, 21 de octubre, anotó doblete en el partido de Sporting CP vs. LASK Linz (2-3) por la tercera jornada de la fase liga.

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Sobre los cinco minutos del compromiso, Suárez ya se había pronunciado en las redes con un excelso cobro de penal. El samario le pegó con total confianza y clavó la pelota muy cerca del vertical derecho del arco defendido por Lukas Jungwirth.

Ya en el segundo tiempo, el colombiano volvió a celebrar tras un rebote sin dueño y puso cuentas claras en el marcador para el 2-3 final.

Luis Javier ya había marcado en el primer partido de esta Champions contra Galatasaray y la semana pasada también hizo gol en la victoria de Sporting CP contra Lens. Gracias a esta racha positiva, está metido en la conversación de los máximos goleadores junto a Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Harry Kane y compañía.

Sporting disfruta de Luis Suárez

Sporting de Lisboa está disfrutando de la mejor versión de Suárez, que pasó la página de lo sucedido en el Mundial 2026 con la Selección Colombia y volvió a ser letal de cara a las porterías rivales.

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Rui Borges, técnico del conjunto portugués, ha sabido potenciar las condiciones de su goleador y pone al al resto del equipo en disposición para crearle ocasiones claras.

“Es un jugador importante, está en buena forma, tuvo una gran temporada, aunque no alcanzamos nuestros objetivos colectivos. Empezó bien el año, necesita disfrutarlo, lo veo ayudando al equipo. Lo da todo en el campo y se le recompensa con goles”, declaró el entrenador del Sporting.

Luis Suárez no para de marcar goles con el Sporting CP Foto: AP Photo/Ana Brigida

A pesar de la relevancia que tiene Luis Suárez para el esquema ofensivo del club, Borges no se preocupa por los rumores que apuntan a su posible salida en el mercado de invierno. “Solo le temo a la muerte, disfruto mucho de la vida. Le doy gracias a Dios cada día que tengo. Por lo demás, es parte del juego, está teniendo otra buena temporada. Antes que él, también hubo un gran delantero aquí. Creo que Luis no será el único que esté siendo observado durante toda esta temporada”, advirtió.

Hace unos meses atrás sonó para clubes de peso en Europa como Barcelona, Liverpool, Newcastle o Nottingham Forest; sin embargo, ninguna de esas posibilidades prospero ante las expectativas económicas del Sporting.

Ahora que vuelve a ser uno de los goleadores de la Champions, el nombre de Suárez está en las portadas de los medios más importantes del ‘viejo continente’ y lo más seguro es que en enero sea sondeado con un posible movimiento a otras latitudes. Su contrato va hasta mediados de 2030.