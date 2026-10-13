Soberbio gol de Luis Javier Suárez en Champions League: definió de lujo con borde externo

Luis Javier Suárez sigue encendido como goleador del Sporting de Lisboa. Este martes, 13 de octubre, marcó contra RC Lens en la segunda fecha de la Champions League y se metió en la discusión por la tabla de goleadores ante los mejores del mundo.

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Sobre los 22 minutos de partido, Suárez picó al primer palo y recibió un centro rasante de Nestory Irankunda. Aprovechando que ya le había ganado la posición al defensa, el delantero samario puso el borde externo de su pie derecho y venció al arquero Robin Risser.

Este es el segundo gol de Luis Javier Suárez en la presente edición de la Champions League, pues ya le había marcado de penal a Galatasaray antes del parón internacional.

Suárez, máximo goleador del Sporting en Champions

Su excelente estado de forma le ha permitido llegar a la decena de anotaciones con el Sporting de Lisboa. Además de estos dos goles que marcó en Champions, Suárez tiene ocho en la Liga de Portugal y anotó en el empate de la Selección Colombia contra México.

Los medios portugueses han llenado de elogios a Suárez tras este nuevo aporte contra Lens en condición de visitante. “João Simões regateó por el centro, pasó el balón a Irankunda y el australiano, tal como lo había hecho en Braga, asistió a Luis Suárez, quien desvió el balón al fondo de la red junto al primer palo”, reportó A Bola.

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“Luis Suárez se convierte en el máximo goleador del Sporting en la Champions League con siete goles, superando a Liedson, Gyokeres y Trincão, todos con seis goles”, apuntó O Jogo en un artículo dedicado a este nuevo tanto del samario.

El diario Récord también hizo énfasis en la marca instaurada por Luis Javier Suárez. “Este gol convirtió a Luis Suárez en el máximo goleador histórico del Sporting en la Champions League”, apuntó.

El colombiano Luis Suárez celebrando su gol contra RC Lens. Foto: AFP

Octavo partido consecutivo marcando

La racha de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa ya va en ocho partidos consecutivos marcando. Desde aquel tanto contra Alverca en agosto no ha parado de pronunciarse en las redes cada vez que sale al campo: también le anotó a Rio Ave, Nacional Madeira, Galatasaray, Famalicão, Arouca, SC Braga y Lens.

El colombiano fue titular con la Tricolor en la gira de amistosos por Estados Unidos y, aunque Sporting envió una petición para que Néstor Lorenzo manejara su cantidad de minutos, no tuvo problemas para volver a seguir anotando.

Este fin de semana no tendrá acción por la liga local, así que su racha goleadora podría continuar el próximo 21 de octubre enfrentando a Lask Linz por la tercera fecha de la fase liga en Champions.