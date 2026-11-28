Bayern Múnich se encuentra en el momento más bajo de la temporada. Además de acumular tres partidos consecutivos sin ganar, tiene una larga lista de bajas a la que se sumaron a Lennart Karl, Konrad Laimer y Joshua Kimmich.

Así le fue al Bayern Múnich ante Hamburgo con Luis Díaz en el segundo tiempo: vibra la Bundesliga

Este sábado empató con Hamburgo (0-0) por la fecha 11 de la Bundesliga y resintió la ausencia de Harry Kane, Michael Olise, Alphonso Davies y Manuer Neuer entre otros jugadores que están en departamento médico.

El colombiano Luis Díaz volvió a ser suplente mientras adelanta su proceso de readaptación física. En esta oportunidad entró por Bara Sapoko Ndiaye y disputó todo el segundo tiempo con buenas sensaciones a falta de recuperar el ritmo competitivo.

La explicación de Kompany

Sobre la suplencia de Luis Díaz, Konrad Laimer y Nataniel Brown, habituales titulares en el esquema del Bayern, el técnico Vincent Kompany aseguró que hace parte de un plan para evitar sobrecargas musculares en medio de la crisis que atraviesan por los lesionados.

“Tenía muchos planes, pero luego nos encontramos jugando con 10 hombres. En esa situación, tienes que leer el partido y tomar tus decisiones basadas en cómo sientes que se están desarrollando las cosas”, indicó el DT. “El equipo todavía estaba en el partido y mantenía su estructura. Las cosas no eran perfectas, pero seguían funcionando. A veces, hacer cambios puede hacer más daño al equipo que simplemente mantener un poco de estabilidad”.

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Además se viene una seguidilla de partidos. “No debemos olvidar que jugamos el miércoles a las 9 p. m. en Francia, y ahora volvemos a jugar aquí a las 3 p. m. Luego jugamos de nuevo el miércoles y el sábado. Ya tenemos muchos partidos en este momento, y no es que vayamos a recuperar a cuatro o cinco jugadores lesionados el martes. Así que tenemos que tomar ciertas decisiones, y esas decisiones deben tener sentido”.

Sobre la racha de tres partidos consecutivos sin ganar con el Bayern Múnich, Kompany respondió: “Si puedes mantener la calma, es en momentos como estos cuando más aprendes. ¿Qué aprendería si le ganáramos 7-0 al Union Berlin? ¿Que Harry Kane sabe cómo meter el balón en la portería? Quiero decir, son estos momentos los que realmente te enseñan algo. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo".

Por último, habló del polémico penal que no le pitaron a Lucho. “No fue un penalti, y no fue una falta contra Luis Díaz. No hubo contacto real. ¿Por qué digo que no fue un penalti? Su pie se clava en el suelo, y luego... simplemente no se puede pitar un penalti por algo así“, expresó.

“Ninguna queja por mi parte. Por supuesto, siempre puedes tener una opinión diferente aquí y allá, y nosotros también tenemos la nuestra. No quiero hablar demasiado sobre ello”, finalizó.