Este domingo, 29 de noviembre, Arsenal y Manchester City juegan por la fecha 11 de la Premier League. El partido arranca a las 11:30 a.m. (horario colombiano) y se puede ver en vivo por el canal ESPN y su plataforma Disney+ Premium.

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Choque de equipos fuertes, en la parte alta de la tabla de posiciones, pero con realidades muy distintas. Arsenal es líder de la Premier League con 28 puntos en 11 partidos, y Manchester City es tercero con 22 unidades en la misma cantidad de juegos. Entre ambos, segundo, asoma Brighton con los mismos 22 puntos del City.

¿El problema? Que Manchester City no gana un partido de Premier League desde el 17 de octubre, cuando goleó al Ipswich por 5-1. De ahí en adelante, tres derrotas y un empate para el equipo de Maresca en la competencia.

En contraste, Arsenal suma nueve victorias, un empate y apenas una derrota en 11 juegos. La única vez que perdió fue el 19 de septiembre, cuando cayó goleado de visita ante Brighton por 3-0. Además, empató 2-2 con Newcastle en la última fecha.

Así Manchester City le gane este domingo al Arsenal, no lo alcanzará en puntos. Sin embargo, es vital para los citizens no ceder más ventaja, y acabar con la mala racha que tienen hasta el momento en la competencia.

Para Arsenal también es de vital importancia sumar de a tres, y más porque juegan en casa. Un triunfo los encamina a acabar líderes en la primera mitad de la temporada, y soñar con el bicampeonato de la Premier League.

Se trata de una nueva edición del partido más importante de la temporada, en la Premier League, de los últimos años. Ahora, el duelo será entre Mikel Arteta y un Enzo Maresca que trata de cumplir tras la salida de Guardiola.

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