En Manchester, Inglaterra, estaba previsto que este martes de jugará uno de los partidos más atractivos de la jornada 5 entre City y Napoli de Italia.

Si bien era un juego del que se esperaban muchos goles, no hubo sino hasta el minuto 55 cuando el visitante rompió el cero a través de Rasmus Højlund. El danés aprovechó una presión alta ejercida por los suyos y no desaprovechó para cobrar frente a Gianluigi Donnarumma.

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Los locales sintieron la presión de su afición que les exigía dar vuelta al marcador. Restando 30 minutos para el fin del partido, el cuadro celeste, que vistió de naranja, hizo dos modificaciones y uno de los que ingresó aportó para el empate al 67′.

Jeremy Doku entró con el desequilibrio que lo acostumbra para asistir a Ayyoub Bouaddi, que puso el 1-1 transitorio faltando 20 para el pitazo final.

Rayan Cherki, del Manchester City rematando en medio del partido contra Napoli por la Champions League. Foto: Getty Images

Una vez Manchester se puso a tiro de darlo vuelta, se pensaba que seguiría de largo, pero no fue así y, por el contrario, el Napoli al 76′ le propinó otro golpe bajo a los ciudadanos para el 1-2 parcial.

Nao Lang culminó de volea una jugada sumamente bien confeccionada por todo el cuadro italiano que lo dejó en solitario en el segundo palo para definir a placer y silenciar el Etihad Stadium.

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Después de ello, todo se puso cuesta arriba para el City, que con el paso de los minutos veía cómo tres puntos se le iban en su propia casa.

Afortunadamente para los intereses del Manchester, el equipo cuenta con estrellas como Rayan Cherki, capaces de cambiar la historia en cuestión de segundos. Al minuto 86, el francés se asoció con Iliman Ndiaye para marcar el 2-2 definitivo.

Primer tiempo disputado en Inglaterra

En el primer tiempo habían igualado 0-0 en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. El equipo inglés tuvo mayor control de la pelota, pero el conjunto italiano también generó peligro y protagonizó varias de las aproximaciones más claras.

Los dirigidos por Enzo Maresca comenzaron con intensidad y avisaron desde el primer minuto con un remate de Elliot Anderson que fue detenido por el guardameta Vanja Milinković-Savić. Sin embargo, Napoli respondió con Scott McTominay y Rasmus Højlund, quienes encontraron espacios para inquietar a Gianluigi Donnarumma.

El City mantuvo la iniciativa y buscó abrir el marcador mediante la circulación y los ataques por las bandas. Erling Haaland tuvo una de las oportunidades más claras cerca del cierre de la primera mitad, pero su cabezazo fue controlado por el portero visitante.

Napoli tampoco se quedó atrás. Sam Beukema obligó a Donnarumma a intervenir tras un remate de cabeza, mientras que Noa Lang desperdició otra oportunidad antes del descanso.

Kevin De Bruyne también fue protagonista por su regreso al Etihad Stadium, esta vez defendiendo los colores del conjunto italiano.

Resultados de la jornada del martes: