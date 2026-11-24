2-0 con anotaciones de Matias Caicedo y José Escorcia fue el marcador que le permitió a la Selección Colombia Sub-17 subirse al primer lugar del grupo L y asegurar la clasificación a los dieciseisavos del Mundial que se juega en Catar.

Aunque le costó romper el cero, en el remate del segundo tiempo el onceno colombiano pudo superar a su rival de turno que, por poco, da el batacazo con aproximaciones aisladas.

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Sobre el final, Colombia lo ganó

Honduras resistió en el primer tiempo y planteó dificultades al combinado nacional, que buscó alternativas para encontrar la ventaja.

La apertura del marcador llegó al minuto 76, cuando Matías Caicedo aprovechó una oportunidad para poner en ventaja a Colombia. Ocho minutos después, al 84’, Rafael Escorcia sentenció el compromiso y aseguró los tres puntos para el conjunto cafetero.

Con este resultado, Colombia llegó a seis unidades y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda. La Tricolor ahora tendrá que afrontar su último compromiso de la fase de grupos con la tranquilidad de haber sumado dos victorias y con la ilusión de continuar su camino en el certamen mundialista.

Miguel Agámez, Eíder Carrillo y Jacky Munoz de la Selección Colombia Sub-17 celebran la clasificación en el Mundial Foto: FIFA via Getty Images

En la próxima salida, el equipo cafetero deberá jugar contra Serbia en el cierre de la fase de grupos. Dicho partido está previsto para el próximo viernes 27 de noviembre desde las 8:00 p.m. (hora de Colombia).

De mantener ese rendimiento parejo, el combinado colombiano podría pasar como primero de su zona y enfrentar a un rival accesible en la siguiente fase. Un mejor tercero que hasta el momento podría ser Argentina, Catar, Argelia, Tayikistán o Arabia Saudita.

En total son once las selecciones que ya aseguraron su cupo a la siguiente ronda:

Grecia (Grupo A)

Corea del Sur (grupo B)

Uruguay (grupo D)

Italia (Grupo C)

Malí (Grupo G)

España (Grupo H)

Brasil (Grupo I)

México (Grupo K)

Venezuela (Grupo K)

Colombia (Grupo L)

Serbia (Grupo L)

Escorcia y Martínez le cambiaron la cara a Colombia

Jose Escorcia, de Atlético Nacional y la Selección Colombia Sub-17, fue uno de los autores de las anotaciones con las que el equipo patrio se clasificó a la siguiente ronda en Catar.

Aprovechando un error en la salida del portero hondureño, David Paz, el atacante presionó, recuperó y se hizo al balón que terminó metiendo en el pórtico rival sin oposición de algún contrario.

Dicho jugador en mención venía con el rótulo de ser goleador en el Sudamericano donde Colombia fue campeón y durante la previa se le vinculó con AC Milan de Italia para ser fichado en los próximos meses.

Jose Escorcia fue elegido como la figura del juego entre Honduras y Colombia del Mundial Sub-17 Foto: FIFA via Getty Images

Una vez concluido el juego vs. Honduras, el autor del gol que certificó la victoria colombiana respondió: “Logramos el objetivo que queríamos, que era clasificar”.

“Lo hicimos en conjunto, es una selección que siempre está unida”, resaltó del trabajo grupal por encima del individual.

Sobre la complejidad que les representó superar a los centroamericanos: “Ningún equipo de aquí es fácil y más que están compitiendo en un Mundial”.

Otro que se destacó, aun sin marcar, fue Samuel Martínez. El 10 de los colombianos no ha podido ser titular por estar recuperando ritmo tras una lesión, pero cada vez que entra al campo da dinámica y genera peligro.