La situación del ciclista colombiano Harold Tejada se complica con el paso de las horas.

Primero llegó su comunicado en el que informaba el “inicio de un procedimiento disciplinario antidopaje en mi contra”, según se lo notificó la Unión Ciclística Internacional (UCI).

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Pocos minutos después, el Netcompany Ineos, equipo con el que había firmado para 2027, anunció la terminación del acuerdo.

“Netcompany INEOS y Harold Tejada han acordado poner fin a su acuerdo para la temporada 2027, antes de que él estuviera previsto unirse al equipo el 1 de enero”, notificó la escuadra en sus canales oficiales.

El procedimiento disciplinario podría derivar en una sanción para el ciclista nacido en Pitalito (Huila).

Sin embargo, serán las investigaciones las que permitan esclarecer el caso y determinar si existen motivos para sancionar a Tejada.

Dispuesto a responder

El corredor huilense explicó que “mientras este procedimiento se resuelve”, se encuentra “suspendido provisionalmente, en relación a una investigación sobre mi pasaporte biológico”.

“Quiero precisar que esta suspensión es una medida temporal, que no constituye una sanción ni una decisión definitiva. Desde el primer día he actuado con diligencia y responsabilidad, aportando oportunamente toda la información que me ha sido solicitada. Lo seguiré haciendo durante todo el proceso, con pleno respeto por las autoridades antidopaje y por las instituciones del ciclismo”, apuntó.

Harold Tejada, del XDS Astana, quien ganó la etapa 6 de la París-Niza en 2026 Foto: AFP

Mientras se conoce la acusación oficial, el colombiano manifestó su disposición a ejercer su defensa. “Mi equipo legal y médico trabajará para ejercer mi defensa ante las instancias pertinentes, a través de los canales establecidos”, indicó.

“En atención a la confidencialidad del procedimiento, me abstendré de hacer declaraciones adicionales mientras el caso se encuentre en curso. Agradezco profundamente a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me han expresado su apoyo en estos días”, agregó.

Por último, hizo una petición en medio de la incertidumbre sobre su futuro profesional. “Les pido, con todo respeto, que comprendan este momento y respeten nuestra privacidad”, concluyó el ciclista.

Así fue su 2026

El huilense tuvo destacadas actuaciones en las principales competencias del calendario anual y alcanzó resultados que ratificaron su progresión como escalador y aspirante a disputar la clasificación general.

Su año comenzó con un cuarto puesto en el UAE Tour y un décimo lugar en la París-Niza, carrera en la que, además, conquistó la sexta etapa y consiguió su primera victoria en una prueba del WorldTour.

Harold Tejada, ciclista colombiano, en la etapa 5 de la Vuelta a España 2026 Foto: NurPhoto via AFP

En el Tour de Francia, Tejada terminó en la casilla 26 de la clasificación general y protagonizó una de sus mejores jornadas al finalizar segundo en la etapa 13.

Posteriormente, en la Vuelta a España, firmó su mejor resultado en una grande al ocupar el décimo puesto de la general, con dos top 10 de etapa.